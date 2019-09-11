Экс-чемпион России Палькин пропал без вести. Его разыскивает полиция - Советский спорт
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11 сентября 2019 17:33СноубордГичунцев Артур

Экс-чемпион России Палькин пропал без вести. Его разыскивает полиция

Об этом сообщает издание 74ru.

Бывший чемпион России по сноуборду Андрей Палькин не выходит на связь с друзьями и родственниками.

Согласно источнику, спортсмен пропал без вести 4 сентября. Отмечается, что его разыскивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов потратили на его поиски пять дней, но пока никаких результатов нет.

«4 сентября я пришла с работы, дома его уже не было. Вечером я позвонила, он где-то шёл у дороги, потому что слышно было машины. А где и в какую сторону, он не сказал. Я сколько допытывалась, он так и не сказал. Дозвонилась до него, поговорила две минуты, и он отключился. Больше ни я, ни его друзья дозвониться до него не могут.

Он не говорил, куда собирался. С утра он ушёл на работу, в полдень пришёл домой, принёс все инструменты и рабочую одежду. На следующий день нужно было на другой объект выходить. И вечером он пропал», – сообщила мама спортсмена.

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