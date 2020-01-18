Соболева выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Словении Турнир проходит в Рогле.

Россиянка Наталья Соболева показала третий результат в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира.

Лучшей оказалась Эстер Ледецка, представляющая Чехию. На второй позиции – немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер.

Добавим, что в ¼ финала завершила выступление другая россиянка – София Надыршина, проигравшая Соболевой. Еще одна спортсменка из России Елизавета Салихова покинула борьбу в 1/8 финала.