Уайлд завоевал бронзу в параллельном слалом-гиганте на этапе Кубка мира в Словении Российский сноубордист Вик Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Рогле (Словения).

В споре за бронзовую медаль Уайлд обошел своего соотечественника Дмитрия Логинова. Победителем соревнований стал итальянец Эдвин Коратти, опередивший в большом финале своего партнера по национальной команде Роланда Фишналлера (+0,28).

Отметим, что еще один россиянин Андрей Соболев завершил выступление на стадии 1/8 финала.