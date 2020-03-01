Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Блю-Маунтин (Канада).

В главном финале россиянин опередил на 0,17 секунды Штефана Баумайстера из Германии. Третье место занял итальянский сноубордист Эдвин Коратти. Отметим, что Игорь Слуев, Вик Уайлд и Дмитрий Карлагачев завершили борьбу на стадии четвертьфиналов. Добавим, что в женской части турнира россиянка София Надыршина завоевала серебро, уступив в финале немке Рамоне Хофмайстер