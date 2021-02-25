Утвержден состав российской команды по сноуборду в параллельных дисциплинах

Федерация сноуборда России объявила состав на гонки чемпионата мира по сноуборду в параллельных дисциплинах.

Женщины: Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина.

Мужчины: Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Вайлд, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев, Дмитрий Сарсембаев.

«Девушки будут выступать в обеих параллельных дисциплинах, а вот у мужчин у нас есть квота 5 участников в слаломе, и 5 — в гиганте. Так что уже непосредственно перед стартами будет решать, кто выступит», — цитирует старшего тренера сборной Дениса Салагаева пресс-служба Федерации сноуборда России.

Гонки чемпионата мира по параллельным дисциплинам в сноуборде пройдут в словенской Рогле 1 и 2 марта. 1 марта состоятся соревнования в параллельном слалом-гиганте, 2 марта - в параллельном слаломе.