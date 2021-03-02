Логинов выиграл бронзу на чемпионате мира в параллельном слаломе

Самвел Авакян: Аршавин мог бы стать нашим Гари Линекером, но скоро на ТВ его не будет

Главный редактор одного из ведущих российских медиа Sport24 Самвел Авакян в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал, как меняется отношение спортсменов к прессе, как надо освещать конфликт Назаров - Панарин и к советам какого действующего тренера клуба РПЛ он прислушивается.