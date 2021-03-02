Логинов выиграл бронзу на чемпионате мира в параллельном слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в параллельном слаломе, опередив в малом финале своего соотечественника Андрея Соболева.
В большом финале за золоту медаль соревновались австрийские спортсмены. Бенджамин Карл опередил Адреас Поммэггера на 0,09 секунд.
Напомним, что накануне Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе.
Сноуборд
Чемпионат мира
Рогла. Словения
Параллельный слалом. Мужчины
1. Бенжамин Карл (Австрия)
2. Андреас Проммэггер (Австрия)
3. Дмитрий Логинов (Россия)
4. Андрей Соболев Россия)...
Дмитрий Сарсембаев (Россия) выбыл в 1/8 финала
источник: «Советский спорт»