Иван Скобрев: От скорости Юскова соперников бросает в дрожь!

Конькобежный спорт 07 февраля 2019 13:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Сегодня в немецком Инцеле стартует главное событие сезона – чемпионат планеты на отдельных дистанциях. Двукратный призер Олимпиады в Ванкувере и абсолютный чемпион мира Иван Скобрев – о шансах наших конькобежцев собрать в Германии хороший урожай медалей.

О КУЛИЖНИКОВЕ

Павел – безусловный фаворит на дистанции 500 метров и один из главных претендентов на победу на «тысяче». Главное, что случилось с Кулижниковым – у него все стабилизировалось. И в спорте, и в жизни. Отличные отношения в семье, полное взаимопонимание с личным тренером, налаженный рабочий процесс и минимум отвлекающих факторов – все, что нужно для хороших результатов, у него есть! Этот сезон Паша проводит сильно. Да, были небольшие проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось пропустить несколько стартов в Кубке мира, чемпионат Европы и спринтерский чемпионат мира. Но это – детали. Главный старт – без вопросов! – намечен как раз в Инцеле, а паузы, которую Кулижников взял, чтобы восстановиться и подготовиться к турниру, ему вполне должно было хватить. Сила Павла – в феноменальной стартовой скорости. Разгон и первый круг он проходит так быстро, как больше не может никто. Отсюда – столько побед и рекорд планеты на 500 метров. На дистанции вдвое длиннее все не так однозначно. Держать запредельную скорость два круга подряд – невероятно сложно. И если Юсков, например, может даже прибавить (правда, он разгоняется медленнее), то Павлу такое удается уже не всегда. С другой стороны, у него отличная техника! И эта техника вполне позволяет держать заданный темп. А преимущество, которое Кулижников получает над всеми соперниками по ходу первых 600 метров, вполне способно принести Паше победу. Да, на «тысяче» он проиграл два последних старта Кубка мира, но это ни о чем не говорит. В Инцеле настрой и мотивация будут другими. Так что два золота на спринтерских дистанциях – для Павла цель вполне реальная.

О ЮСКОВЕ

Денис – один из лучших конькобежцев на «полуторке», которых мы знали в истории! Он эту дистанцию поднял на новый качественный уровень. И продолжает прибавлять. Если смотреть на все сразу – разгон и прохождение трех кругов подряд, то у Юскова просто не видно откровенно слабых мест. Сложно сказать, кто так же впечатлял нас ранее. Ну, Шани Дэвиса можно вспомнить. Может, еще пару имен… Но и только. В конце концов, рекорд планеты Денис не просто так установил.

Несколько дней назад на этапе Кубка мира в Хамаре Денис привез ближайшему сопернику 1,3 секунды. Для «полуторки» - пропасть! Неудивительно, что соперников от одной мысли о скорости Юскова бросает в дрожь. Что важно – он сам не прекращает работать. И постоянно ищет, за счет чего может прибавить еще. В коньках все просто – едва подумал, что тебя уже никто не обгонит, как тут же именно это и случится. Денису же и опыта, и мудрости хватает, чтобы понять – нельзя расслабляться. В Инцеле, если все будет нормально (не возникнет внезапных проблем со здоровьем, не будет каких-то обидных ошибок), Юсков способен выиграть с запасом. Причем, не только 1500 м. На «тысяче», где ожидается самая жесткая борьба за медали, он тоже будет претендовать на награду. В том числе – золотую.

ОБ ОСТАЛЬНЫХ

Сложно вспомнить, когда у нас была такая сильная команда в женском спринте. В советское время? Сразу три девушки идут в топ-4 зачета Кубка мира, уступая только Ванессе Херцог из Австрии! Ольга Фаткулина уже не первый год проводит на высоком уровне. У нее есть опыт, есть класс, есть желание и дальше бороться за медали. Она тянет за собой и Ангелину Голикову, и Дарью Качанову. Все эти девушки отлично смотрятся на протяжении сезона. И в Инцеле, конечно, поборются за место в тройке лучших. Серьезно – мы уже забыли, когда последний раз россиянки так плотно и ровно претендовали на награды в спринте!

Длинные дистанции – отдельная история. Возможно, в последние годы им уделялось недостаточно внимания, в итоге здесь позиции сборной России не так сильны. Но появилась Наталья Воронина, которая после бронзы Пхенчхана (на 5000 м, - Прим. ред.) вошла во вкус и продолжает держать свой высочайший уровень! Наташа – истинный фанат коньков, отдается им полностью, и это приносит результат. У мужчин Александр Румянцев (с которым мы вместе столько лет плечом к плечу работали на тренировках!) и Данила Семеряков (который в те времена наверняка следил за нами и, хочется верить, за нами тянулся) тоже стабильно забегают в тройки в Кубке мира. Даня и вовсе одержал победу в Херенвене, Саша взял серебро в Хамаре. И все это было недавно – в декабре-январе. Если ребятам удастся хорошо подготовиться к Инцелю, медалей надо ждать и от них.

Плюс есть командные гонки. Не в курсе, насколько серьезную ставку на них делает наш тренерский штаб. Но на бумаге и в спринте, и в классическом пасьюте у нас – настоящий «дрим-тим»! Я по себе знаю, насколько это классно – выигрывать медали именно в команде. Когда не все зависит только от тебя - когда все работают на общий успех, помогают и тянут друг друга в сложнейших условиях… Незабываемые, ни с чем не сравнимые чувства! Возможно, что такие старты кто-то использует лишь в качестве «разминки» - перед личными забегами. Но нас-то ждет чемпионат мира, и здесь важна любая медаль! А наши ребята и девушки в любой командной гонке при оптимальном составе и хорошем настрое способны выиграть золото.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА