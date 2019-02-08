Ждали Кулижникова, а выиграл Мурашов. У России - первое золото ЧМ-2019

Конькобежный спорт 08 февраля 2019 20:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На чемпионате мира на отдельных дистанциях в Германии Руслан Мурашов выиграл самую короткую дистанцию 500 метров.

После открывшего ЧМ в Инцеле бронзового четверга с третьими местами в каждом командном спринте и Натальи Ворониной на трех километрах, в пятницу пришел черед российских видов программы. Прежде всего наши надежды были связаны с мужским спринтом и, конкретно, с Павлом Кулижниковым. Рекордсмен и пятикратный чемпион планеты после двух невнятных сезонов, когда он по большому счету валял дурака, в нынешнем вновь заявил о себе во весь голос, словно никакого спада и не было.

Восемь побед одержал уже Кулижников в Кубке мира-2018/19, в том числе шесть – на «пятисотке». А уж когда жеребьевка ЧМ вчера определила его в последний забег с финишем по оптимальному, большому повороту, подумалось: теперь-то должен выиграть…

ПОБЕДА ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ - С РЕКОРДОМ КАТКА

Однако мало кто обратил внимание, что со жребием повезло не только Кулижникову, но и обладателю второго результата в истории (34,02 против рекордных 33,98) Руслану Мурашову. 26-летний уроженец Воскресенска долго пребывал в тени именитого партнера по сборной. К тому же Мурашов часто грешил ошибками на любой вкус – падениями, фальстартами, сбоями на выходе из малого поворота.

Сегодня радиус выхода на финишную прямую у Мурашова был большой. Совсем как в декабре 2017-го в Солт-Лейк-Сити, когда он обыграл в забеге Кулижникова и лишь четыре сотых не дотянул до его рекорда. Руслан бежал в шестой паре (из 12), сразу умчался от корейца Ким Чжун Хо и здорово сделал все до последнего шага. А когда Мурашов в форме и когда он не ошибается, обыграть его трудно кому угодно. Рекорд катка в Инцеле российский конькобежец улучшил на целую десятую секунды, что для «пятисотки» совсем немало.

Порадовал и дебютант ЧМ Виктор Муштаков, в паре №10 едва не опередивший олимпийского чемпиона-2018 Ховарда Лоренцена. Лишь на самом финише норвежец сумел накатить и выиграть какие-то восемь сотых. А вот у Кулижникова забег не получился. И разгон вышел так себе, и, что особенно неприятно, разогнаться на круге так, как он умеет, Павлу на сей раз тоже не удалось. Он – только седьмой. Впрочем, у Кулижникова еще будет возможность реабилитироваться в субботу на дистанции 1000 м. А сегодня героем дня стал Мурашов, для которого это золото ЧМ – первое в карьере.

БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ НАБРАЛОСЬ УЖЕ ШЕСТЬ ШТУК

На женской «пятисотке» мы тоже рассчитывали зацепиться за пьедестал, однако помешала Конами Сога. Молодая японка довольно неожиданно выдала личный рекорд и оттеснила Ангелину Голикову с Ольгой Фаткулиной на четвертое и пятое места соответственно. А вот в гонке преследования россиянки свою законную бронзу взяли четко.

Хотя я с большим интересом ждал другой командной гонки, закрывавшей программу дня, - мужской. Напомню, что в этом сезоне наши впервые за много лет выиграли один из этапов КМ в этой дисциплине и едва не добыли малый хрустальный глобус! В Польше, где проходила последнее преследование Кубка мира-2018/19 россиянам не хватило лишь шести сотых, чтобы улучшить время норвежцев, стать вторыми, а не третьими и сохранить лидерство в общем зачете.

В Инцеле наши тоже уступили норвежцам совсем чуть-чуть – и это тоже была борьба за серебро. Уже шестая бронзовая медаль России на этом чемпионате. Ну а золото заслуженно досталось голландцам, ведомым злющим Свеном Крамером. Самый титулованный конькобежец всех времен, накануне довольствовавшийся лишь бронзой на коронных пяти километрах, сегодня жаждал реванша – и взял его.

В субботу на ЧМ-2019 - самые длинные стайерские дистанции 5000 и 10000 м, а также две «тысячи». Ждем реабилитации Кулижникова. Плюс в загашнике у сборной остается воскресная «полуторка», где фаворитом №1 будет Денис Юсков.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцель (Германия)

500 м. Мужчины

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,225

2. Ховард Лоренцен (Норвегия) - +0,131

3. Виктор Муштаков (Россия) - +0,207

…7. Павел Кулижников (Россия) - +0,309

500 м. Женщины

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,124

2. Нао Кодайра (Япония) - +0,078

3. Конами Сога (Япония) - +0,483

4. Ангелина Голикова (Россия) - +0,571

5. Ольга Фаткулина (Россия) - +0,636

…8. Дарья Качанова (Россия) - +0,767

Командная гонка преследования 3200 м. Мужчины

1. Голландия – 3.38,432

2. Норвегия - +2,375

3. Россия (Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Данила Семериков) - +2,882

Командная гонка преследования 2400 м. Женщины

1. Япония – 2.55,785

2. Голландия - +0,420

3. Россия (Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Елена Схорякова) - +1,940