Юсков проиграл вслед за Кулижниковым. У России – бронзовый чемпионат мира

Конькобежный спорт 10 февраля 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Германии завершился ЧМ-2019 на отдельных дистанциях. Сборная России завоевала 11 медалей, но лишь одна из них золотая. А все остальные – бронзовые.

Если в пятницу на спринтерской «пятисотке» фаворита Павла Кулижникова успешно подстраховал Руслан Мурашов, ставший чемпионом мира впервые в карьере, то ни в субботу на «тысяче», применительно к тому же Кулижникову, ни в воскресенье на «полуторке» у Дениса Юскова подстраховщиков не было. Надо было выигрывать только самим. И оба – проиграли.

Кулижников на этом чемпионате остался с единственной бронзой в командном спринте, а на личных дистанциях, где он в рамках Кубка мира-2018/19 громил всех и вся, как три года назад, не сумел подняться выше шестого места. На 1000 м он проиграл даже Юскову, что вроде бы подтверждало прекрасные перспективы последнего на коронных 1500 м…

Оказалось, что тоже нет. Уже в седьмом забеге (из 12) норвежец Сверре-Лунде Педерсен, в пятницу разгромивший на «пятерке» всех голландцев, во главе с самим Свеном Крамером, улучшил прежне-юсковский рекорд катка более, чем на секунду! Уп-с…

Юсков бежал в паре №10. И почти обогнал озверевшего Педерсена – не хватило каких-то четырех сотых. Но проблема была в другом: напарник Дениса по забегу Томас Крол озверел еще пуще! И убежал от россиянина больше, чем на полсекунды. Это было неожиданное поражение, поражение без вариантов. Если в случае с Кулижниковым еще можно говорить, что он, мол, проиграл сам, то здесь…

Чемпионат завершен. Медалей вроде много, но и вопросов тоже немало. Почти нет дистанций с местами ниже четвертого – но при этом только одна с местом выше третьего. Сравнивать с Играми в Пхенчхане, куда из наших не допустили практически никого – бессмысленно. Тогда с чем же?..

Ну, наверно, с собственными ожиданиями-ощущениями, ведь так? Кроме Кулижникова и Юскова – все нормально. Где-то лучше, где-то хуже, с незначительными колебаниями. А вот пара лидеров разочаровала всерьез. Пусть и по-разному: один (Кулижников) сдал свои позиции сам, второй оказался не готов к прорывам соперников. Что, в общем, не меняет одинакового для обоих итога.

У Кулижникова еще остаются ЧМ в спринтерском многоборье (23-24 февраля) и последний этап КМ на самом быстром катке мира в Солт-Лейк-Сити в начале марта. Юсков? Он еще перед началом сезона говорил, что его главная цель – именно Инцелль.

Инцелль проигран. И что Юсков будет делать теперь?..

Инцелль (Германия). Чемпионат мира на отдельных дистанциях

1500 м. Мужчины

1. Томас Крол (Голландия) – 1.42,582

2. Сверре-Лунде Педерсен (Норвегия) – +0,578

3. Денис Юсков (Россия) – +0,620

…13. Сергей Трофимов (Россия) – +3,308

…16. Сергей Грязцов (Россия) – +3,965

1500 м. Женщины

1. Ирэн Вюст (Голландия) – 1.52,814

2. Михо Такаги (Япония) – +0,509

3. Бриттани Боу (США) – +0,555

4. Екатерина Шихова (Россия) – +0,768

…7. Евгения Лаленкова (Россия) – +2,130

…9. Елизавета Казелина (Россия) – +3,298

Масс-старт. Мужчины

1. Джоэй Мантия (США) – 7.35,66

2. Ум Чен Хо (Корея) – +0,45

3. Чун Чжа Вон (Корея) – +0,64

…7. Данила Семериков (Россия) – +1,78

…22. Руслан Захаров (Россия) – +1.14,02

Масс-старт. Женщины

1. Ирэн Схутен (Голландия) – 8.27,840

2. Ивани Блонден (Канада) – +0,620

3. Елизавета Казелина (Россия) – +1,450

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