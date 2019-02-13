Руслан Мурашов: Допинг-пробы сдавать страшно. Вдруг что подмешают!

Конькобежный спорт 13 февраля 2019 22:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В среду гостями редакции «Советского спорта» стала сборная России по конькам, которая вернулась с чемпионата мира на отдельных дистанциях. В Инцеле наша команда завоевала 11 наград, в том числе – 1 золотую. Ее обладатель Руслан Мурашов, а также призеры турнира Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Денис Юсков, Данила Семериков, Виктор Муштаков по возвращении из Германии приехали в нашу редакцию. Возглавили делегацию сборной глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов и старший тренер спринтеров Дмитрий Дорофеев.

ДОРОФЕЕВ: КУЛИЖНИКОВА ПОДВЕЛО БРЕМЯ ЛИДЕРСТВА

– Конечно, турнир можно назвать удачным, – начинает Кравцов. – Все-таки, наша сборная завоевала 11 медалей. Но главный итог, на мой взгляд, в том, что команда России была конкурентоспособна во всех 16 дисциплинах. На моей памяти такого раньше не случалось никогда! Это при общем очень плотном уровне борьбы. Значит, конькобежный спорт в нашей стране развивается и мы идем по верному пути. А та работа, которая велась все последние годы, была не напрасной. Сейчас вы видим результат наших трудов. В первую очередь – труда спортсменов и их тренеров.

– Я благодарен всем наши ребятам и девушкам, – подключается Дорофеев. – Счастлив за Руслана Мурашова, который смог преодолеть все свои трудности, все свои болячки, которые его не отпускают до сих пор. Рад за Виктора Муштакова, который на фактически первом в карьере взрослом чемпионате мира сумел показать выдающий результат – взять бронзу в очень сложной, плотной борьбе на дистанции 500 м. Часто приходится слышать критику в свой адрес. Но мы отвечаем на нее так, как любим – своими успехами и медалями.

– При этом без медалей остался лидер спринтерской сборной – Павел Кулижников. Что с ним случилось?

– Паша был фантастически готов. На тренировках пробегал круги по своим личным рекордам. Никаких нареканий к физической форме не было! Но именно турнир для него не сложился. Увы, так бывает. На мой взгляд, главная проблема Кулижникова – ему тяжело держать бремя лидерства. При том, что два последних года у него не было настолько важных стартов – на Олимпиаду Павла не пустили, чемпионат мира в 2018-м не проводили. Возможно, без этого опыта и при большой психологический нагрузке он попросту не справился.

МУРАШОВ: В ИНЦЕЛЕ ПРОБЕЖАЛ ИДЕАЛЬНО

– Что произошло в забеге на 1000 метров, когда Павел перед последним кругом просто встал?

– Я сам, если честно, не понял, – вздыхает Дорофеев. – Не думаю, что это психология. Просто какой-то сбой системы. Мозг отключил мышцы – и все. Сам Паша признался – почему-то решил, что вышел не на свою дорожку. И в тот же момент его тело «встало». Здесь нет никакой логики. Такое тоже случается. Хотя, если смотреть по динамике бега, то к этому моменту Кулижников шел вровень с лидерами.

– Не считаете, что напрасно пропустили в январе чемпионат Европы?

– Много чего услышали в свой адрес по поводу того решения… Но нет, я свое мнение не изменю. Считаю, в стратегическом плане тогда мы поступили верно.

– Планы на остаток сезона?

– У Паши два важнейших старта – спринтерский чемпионат планеты и финал Кубка мира. И там, и там он будет фаворитом. И там, и там он будет очень мотивирован. Особенно, после неудач в Инцеле. Так что, надеемся, Павлу удастся достойно завершить сезон.

– Руслан, вы согласны, что ваш партнер по сборной не справился с бременем лидерства? – вопрос Мурашову.

– Кстати, нет. Павел, конечно, еще очень молод, но он уже давно не новичок. И на таких турнирах выступал. Опыта у него предостаточно. Что именно случилось в Инцеле? Сложный вопрос. Но не думаю, что все дело – в психологическом прессинге из-за статуса фаворита…

– Вас конкуренция с Кулижниковым серьезно подстегивает?

– Ну, мы не первый год с ним соревнуемся, – смеется Руслан. – Друг друга знаем с детства. Конкуренция есть, это да. Но она хорошая. Здоровая. С улыбкой на лице. Так что мы просто помогаем друг другу.

– Первая мысль, когда осознали, что выиграли золото на дистанции 500 м?

– «Наконец-то!». Я очень был счастлив. Еще на прошлом ЧМ, в 2017 году, понимал, что могу претендовать на победу. Но там случился небольшой сбой в первом повороте после разгона – попал коньком в канавку на льду… Так что остался только третьим. Сейчас же все сложилось идеально. А я давно знал – если все получается идеально, то я способен на высокий результат.

КРАВЦОВ: ВОРОНИНОЙ НЕ ПОВЕЗЛО С ЖЕРЕБЬЕВКОЙ

– Вернусь к тому, с чего начинал Алексей Юрьевич, – продолжает Дорофеев. – Мы ведь не только в спринте боролись за медали! Я очень рад за Данилу Семерикова – выиграть бронзу на «десятке» в космической борьбе, когда все решило 0,002 секунды (и это – на такой-то дистанции)… Просто фантастика! Наташа Воронина – огромный молодец. Привезла из Инцеля сразу три медали. Счастлив за Елизавету Казелину, ставшую третьей в масс-старте. Это ее первая личная награда такого уровня. Хотя мы давно были в курсе, что Лиза – девушка с большим потенциалом. Она ведь в юниорах едва-едва не превзошла мировой рекорд…

– Наталья, а был шанс обыграть Сабликову? Вы ведь побеждали чешку по ходу Кубка мира. Вас ее скорость в Инцеле не удивила? – вопрос Ворониной.

– Вовсе нет. У Мартины по ходу сезона не все было в порядке со здоровьем. Но сомневаться, что она настроится и подготовится к чемпионату, причин не было. Все-таки, Сабликова – это легенда. Так что ее победы не удивили точно.

– При этом у нас осталось ощущение, что при другой жеребьевке все могло выйти иначе, – добавляет Кравцов. – Если бы Наташа попала в одну пару с Сабликовой, многое могло измениться. Да, по результатам, по опыту Мартина – впереди. Но Наташа – боец. И ей как раз удается прибавить, когда она бежит с самой сильной соперницей. Включается дополнительная мотивация. Увы, в Инцеле жребий развел их по разным забегам. И на «трешке», и на «пятерке».

– Но будущее все равно за Ворониной?

– Разумеется!

ЮСКОВ: КОНКУРЕНЦИЯ НА «ПОЛУТОРКЕ» ВЫРОСЛА

– Денис, что не вышло у вас? – вопрос Юскову. – Время – хорошее, а результат на 1500 м – только бронза. Расстроены?

– Конечно, я надеялся на золото, – отвечает Денис. – Но не скажу, что произошла катастрофа. Конкуренция на «полуторке» сильно выросла. И свою бронзу я неудачей все равно не назову. Просто если в последние годы моим главным соперником был Кьелд Найс, то сейчас мощно прибавили и Томас Крол, и Сверре Педерсен. Я ведь действительно пробежал в Инцеле быстро (за 1.43.20. – Прим. ред.). Но и они были в хорошей форме. Причем это не стало для меня сюрпризом.

– Иван Скобрев, давая интервью «Советскому спорту» перед чемпионатом, сказал: «Соперников бросает в дрожь от скорости Юскова». Выходит, не так уж они и дрожат?

– Ну, Ваня – известный мастер слова! – смеется Денис. – Конечно, многие считали меня фаворитом. Но, повторюсь, что конкуренция серьезно возросла. Да, в Хамаре (на последним перед ЧМ этапом Кубка мира, – Прим. ред.) я всем привез секунду и больше. Но там ведь не бежали ни Педерсен, ни Крол. Меня тот успех не обманывал. Понимал, что в Инцеле борьба будет жестче. И должен сказать, что в плане конкуренции этот чемпионат был не похож ни на один из предыдущих, в которых я участвовал.

– У вас, в отличие от спринтеров, остался всего один важный старт – финал Кубка мира. Который пройдет в Солт-Лейк-Сити. Есть ощущение, что можете побить свой собственный рекорд планеты на «полуторке»?

– Или что кто-нибудь побьет его вместо меня? Возможно все. Но очень много разных факторов, которые влияют на время. Давление, температура, качество льда. Мы ведь и в Инцеле бежали не первый раз. Но вот таких вот скоростей здесь раньше не было! Может, и в Солт-Лейке сложатся идеальные условия. А, может, и нет. Но, конечно, обновить рекорд было бы здорово. Если появится шанс – я буду стараться. Впрочем, и соперники тоже.

ДОРОФЕЕВ: СКАНДАЛОВ И ИНТРИГ ВСЕГДА МНОГО

– В свете известных событий, связанных с допинг-скандалами, косые взгляды в спину вам не досаждают?

– Эта история не нова, тянется еще с Сочи. Хотя, на самом деле, и началась гораздо раньше, – вздыхает Дорофеев. – Считается, что спорт – вне политики, но это, конечно, не так. Когда в 80-х пришли коммерция и деньги, спорт полностью политизировался. И никуда от этого не деться. Устали ли мы от скандалов? Конечно! Переживаем за то, что наши ребята и девушки не поехали на Игры в Пхенчхан? Разумеется! Корим себя за глупые ошибки, которые когда-то допускали наши лидеры? Корим, но тут ничего не исправить. Скандалов всегда много. Интриг много. Но вариантов в борьбе с ними почти нет. Остается только работать по совести, не нарушать правил и стараться не обращать внимание на то, что происходит вокруг.

– Кстати, Международный союз конькобежцев (ISU. – Прим. ред.) всегда очень сдержанно относился к нашей команде. Несмотря на весь тот антураж, который сложился вокруг сборных России во всех видах спорта в последние годы, – добавляет Кравцов. – Поскольку они понимают: во-первых, в коньках допинг в принципе почти не применяется. Во-вторых – наш Союз конькобежцев всегда очень трепетно относился к такому вопросу. Мы перестраховываемся по всем фронтам 1000 раз. И на все 100 процентов уверены в чистоте нашей сборной. Когда была история с мельдонием, то многие спортсмены узнавали о запрете на этот препарат уже после того, как сдали положительную пробу. Мы же мгновенно, заранее исключили его из нашего медицинского обеспечения, как только он попал в список ВАДА. Так что особых косых взглядов в наш адрес не было.

– И все равно – не страшно, что в любой момент может возникнуть какая-то история, в которой окажитесь без вины виноватыми?

– Если честно, страх есть, – признает Мурашов. – Особенно после случая с Пашей (Кулижниковым. – Прим. ред.). Когда у него в пробе после 1-го забега все было чисто, а после 2-го нашли тот самый мельдоний (в 2016 году. – Прим. ред.). Глупо же! Сразу возникли опасения, что в пробу что-то могут подмешать, подсыпать… И этот страх остается. Сейчас, когда сдавал анализы на допинг в Инцеле, реально боялся. А вдруг? А что? Ведь получается – на 100 процентов ты сам ни от чего не застрахован.

ШОРТ-ТРЕК

«АН ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ЭТО НЕ ШУТКА»

Алексей Кравцов – о словах Виктор Ана по поводу возобновления карьеры.

– Это действительно не шутка. Ан хочется вернуться и будет стараться пройти отбор в сборную. Когда в концовке прошлого сезона мы обсуждали его дальнейшую судьбу, Виктор сказал – ему надо подумать. Я предлагал ему работать тренером – он отказался. Это было понятно. Недопуск на Игры в Пхенчхан стал для Ана жестоким ударом. Необходимо было время, чтобы прийти в себя. Но Виктор сказал, что ничего не решил окончательно. И мы договорились обсудить его планы опять – уже в нынешнем марте. В итоге он созрел даже раньше. И он действительно планирует вернуться к тренировкам. Разумеется, мы только рады такому решению Виктора.