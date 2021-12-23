Денис Юсков пропустит Олимпийские игры в Пекине

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не примет участия в Олимпийских играх в Пекине.

«Я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором позволяет это делать мое колено.

К сожалению, на данный момент времени мое состояние не позволяет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике. Вынужден буду пропустить не только Олимпийские игры в Пекине, но и весь олимпийский сезон.

Решений по дальнейшей карьере пока не принимал, до конца этого сезона их не будет. Сейчас я полностью сосредоточен на своем восстановлении», - приводит слова конькобежца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, все свои золотые награды на мировых первенствах россиянин выигрывал на дистанции 1500 метров. Также он является трехкратным обладателем Кубка мира в этой дисциплине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.