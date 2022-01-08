Журова считает Голикову и Фаткулину претендентами на медали Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова назвала российских спортсменок, которые могут побороться за медали на Олимпийских играх в Пекине в этом виде спорта.

«Голикова - действующая чемпионка мира. Она и Фаткулина - одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно, я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету», - приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, сегодня Голикова завоевала серебряную медаль в забеге на 500 метров в рамках чемпионата Европы в Херенвене, уступив 0,10 секунды хозяйке соревнований Фемке Кок. Бронзовая награда досталась Дарье Качановой.

С 29 декабря россияне находились на карантине в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в команде, из-за чего пропустили старт соревнований.