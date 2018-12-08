Кубок Мира. Юсков победил на дистанции 1500 метров с рекордом катка

Турнир проходит в Польше.
Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира с рекордом катка.
Сегодня, 8 ноября, 29-летний уроженец Москвы показал время 1 минута 46,783 секунды. Рекорд катка ранее принадлежал поляку Конраду Недзведзкому, который показал 1 минуту 48,11 секунды.
Вторым стал Сэйтаро Итинохэ (+0,59 секунды) из Японии, а замкнул тройку лучших южнокореец Ким Мин Сок (+1,06).
Добавим, что другой представитель России – Сергей Трофимов – занял десятое место (+2,39).