Кубок Мира. Юсков победил на дистанции 1500 метров с рекордом катка

Конькобежный спорт 08 декабря 2018 17:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Польше.

Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира с рекордом катка.

Сегодня, 8 ноября, 29-летний уроженец Москвы показал время 1 минута 46,783 секунды. Рекорд катка ранее принадлежал поляку Конраду Недзведзкому, который показал 1 минуту 48,11 секунды.

Вторым стал Сэйтаро Итинохэ (+0,59 секунды) из Японии, а замкнул тройку лучших южнокореец Ким Мин Сок (+1,06).

Добавим, что другой представитель России – Сергей Трофимов – занял десятое место (+2,39).