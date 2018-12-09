Мужская сборная России – третья в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше по конькобежному спорту

В польском Томашув-Мазовецком состоялся командным спринт у конькобежцев на этапе Кубка мира.
Мужская сборная России завоевала бронзовые медали. В составе российской команды выступали Алексей Есин, Руслан Мурашов, Руслан Захаров и Виктор Муштаков.
Первое место заняла команда Норвегии, вторыми стали голландцы.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Норвегия — 1.21,270
2. Нидерланды — 1.21,430
3. Россия (Алексей Есин, Руслан Мурашов, Руслан Захаров, Виктор Муштаков) — 1.21,740