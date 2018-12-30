Кулижников и Юсков вошли в предварительный состав сборной на чемпионат мира

Конькобежный спорт 30 декабря 2018 16:11 Источник: «РИА Новости»

Объявлен предварительный состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России, в предварительный состав сборной России на эти соревнования вошли Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Елена Сохрякова.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в немецком Инцелле с 7 по 10 февраля.