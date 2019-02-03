Кулижников победил на дистанции 500 метров в Хамаре - Советский спорт
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Конькобежный спорт03 февраля 2019 21:24Автор: Липкин Антон

Кулижников победил на дистанции 500 метров в Хамаре

Мурашов занял второе место.

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников занял первое место на второй дистанции 500 метров в рамках пятого этапа Кубка мира в Хамаре.

24-летний Кулижников показал результат 34,786 секунды и опередил своего партнера по сборной России Руслана Мурашова на 0,04 секунды. Третье место занял Чон-Хо Ким из Южной Кореи.

Напомним, накануне с результатом 34,652 Кулижников выиграл первые 500 метров в Хамаре. Добавим, что российскому конькобежцу принадлежит рекорд норвежского катка (33,98).

В общем зачете на этой дистанции Кулижников продолжает уверенно лидировать, опережая на 86 очков Тацую Шинхаму из Японии.

С 7 по 10 февраля в немецком Инцелле пройдет чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Хамар (Норвегия)
Кубок мира
5-й этап
Мужчины
500 метров

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,786
2. Руслан Мурашов (Россия) – +0,04
3. Чон-Хо Ким (Южная Корея) – +0,06…
10. Виктор Муштаков (Россия) – 35,213

Общий зачет: 1. Кулижников – 452 очка. 2. Тацуя Шинхама (Япония) – 366. 3. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 350.

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