Российские конькобежки выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте - Советский спорт
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Конькобежный спорт07 февраля 2019 18:35Источник: «Советский спорт»

Российские конькобежки выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте

Женская сборная России заняла третье место в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Германии.

Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали голландские спортсменки. Серебро досталось сборной Канады.

Инцелль (Германия)
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины, командный спринт

1. Голландия — 1.26,28 (рекорд катка)
2. Канада — +0,92
3. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97

#женская сборная россии по конькобежному спорту#фаткулина ольга#качанова дарья#голикова ангелина#чемпионат мира по конькобежному спорту
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