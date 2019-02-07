Российские конькобежки выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте

Конькобежный спорт 07 февраля 2019 18:35 Источник: «Советский спорт»

Женская сборная России заняла третье место в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Германии.

Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали голландские спортсменки. Серебро досталось сборной Канады.

Инцелль (Германия)

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины, командный спринт

1. Голландия — 1.26,28 (рекорд катка)

2. Канада — +0,92

3. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97