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Конькобежный спорт07 февраля 2019 19:58Источник: «РИА Новости»

Дарья Качанова: Бронза для начала неплохо

Российская конькобежка Дарья Качанова прокомментировала бронзу в командном спринте на чемпионате мира в Германии.

- Это мой первый чемпионат мира на отдельных дистанциях, раньше был только в спринтерском многоборье, там я не лучшим образом выступила. Командный спринт опять же бежала впервые, и было непросто. Но в принципе рада тому, что стартовала в первый день, как-то все это прочувствовать смогла, атмосферу и вообще, бронза для начала неплохо, - приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Напомним, что Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали голландские спортсменки.

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