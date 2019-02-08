Конькобежный спорт 08 февраля 2019 18:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Голикова стала четвертой на дистанции 500 м на чемпионате мира

В немецком Инцелле проходит чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.

На дистанции 500 метров у женщин российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место. Победу праздновала австрийская спортсменка Ванесса Херцог. Второй стала японка Нао Кодайра, бронза досталась ее соотечественнице Конами Сога. Другие россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова стали пятой и восьмой соответственно. Инцелль, Германия

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины, 500 м 1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,124.

2. Нао Кодайра (Япония) – 37,202.

3. Конами Сога (Япония) – 37,607.

4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,695.

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,760.

8. Дарья Качанова (Россия) – 37,891.