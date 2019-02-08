Голикова стала четвертой на дистанции 500 м на чемпионате мира

В немецком Инцелле проходит чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту.
На дистанции 500 метров у женщин российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место.
Победу праздновала австрийская спортсменка Ванесса Херцог. Второй стала японка Нао Кодайра, бронза досталась ее соотечественнице Конами Сога.
Другие россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова стали пятой и восьмой соответственно.
Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины, 500 м
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,124.
2. Нао Кодайра (Япония) – 37,202.
3. Конами Сога (Япония) – 37,607.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 37,695.
5. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,760.
8. Дарья Качанова (Россия) – 37,891.