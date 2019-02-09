Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира - Советский спорт
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Конькобежный спорт09 февраля 2019 17:26Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

На дистанции 1000 м россиянин Денис Юсков занял пятое место.

Весь пьедестал почета заняли конькобежцы из сборной Голландии. Чемпионом мира с рекордом катка стал Кай Вербий. Второе место занял Томас Крол, бронза досталась Кьелду Нейсу.

Инцелль, Германия
Конькобежный спорт
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 1000 м

1. Кай Вербий (Нидерланды) — 1.07,39 (рекорд катка).
2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,27.
3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — +0,41...
5. Денис Юсков (Россия) — +0,70.
6. Павел Кулижников (Россия) — +0,73.
7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,98.

#юсков денис#чемпионат мира по конькобежному спорту#кулижников павел#муштаков виктор
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