Конькобежный спорт 09 февраля 2019 17:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира

В немецком Инцелле продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

На дистанции 1000 м россиянин Денис Юсков занял пятое место. Весь пьедестал почета заняли конькобежцы из сборной Голландии. Чемпионом мира с рекордом катка стал Кай Вербий. Второе место занял Томас Крол, бронза досталась Кьелду Нейсу. Инцелль, Германия

Конькобежный спорт

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины, 1000 м 1. Кай Вербий (Нидерланды) — 1.07,39 (рекорд катка).

2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,27.

3. Кьелд Нейс (Нидерланды) — +0,41...

5. Денис Юсков (Россия) — +0,70.

6. Павел Кулижников (Россия) — +0,73.

7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,98.