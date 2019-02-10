Юсков принес России девятую бронзу чемпионат мира в Инцелле - Советский спорт
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Конькобежный спорт10 февраля 2019 18:53Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Юсков принес России девятую бронзу чемпионат мира в Инцелле

Российский конькобежец стал третьим на дистанции 1500 метров.

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков стал бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях в Инцелле на дистанции 1500 метров.

29-летний Юсков показал результат 1 минута 43,202 секунды, проиграв 0,62 секунды победителю Томасу Кролу из Голландии. Второе место занял Сверре Лунде Педерсен из Норвегии. Сергей Трофимов стал 14-м, Сергей Грязцов – 17-м.

Отметим, что в этой дисциплине Юсков побеждал на трех чемпионатах мира (2013, 2015, 2016) и еще один раз завоевал серебро (2017).

Теперь у России девять бронзовых медалей в Инцелле из 14 разыгранных комплектов.

Инцелль (Германия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1500 метров

1. Томас Крол (Голландия) – 1.42,582 (личный рекорд)
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – +0,57
3. Денис Юсков (Россия) – +0,62…
14. Сергей Трофимов (Россия) – +3,30…
17. Сергей Грязцов (Россия) – +3,96

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