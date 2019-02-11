Константин Полтавец: Юсков держит свой уровень, но конкуренция возросла

Конькобежный спорт 11 февраля 2019 10:47 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец стал третьим на чемпионате мира на дистанции 1500 метров.

Тренер трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 метров Дениса Юскова Константин Полтавец оценил выступление 29-летнего конькобежца в этой дисциплине на чемпионате мира в Инцелле.

Юсков, побеждавший в этом сезоне на трех этапах Кубка мира, занял третье место, пропустив вперед Томаса Крола из Голландии и Сверре Лунде Педерсена из Норвегии.

«Всегда хочется большего, это естественно для спортсмена такого уровня, как Денис, – приводит ТАСС слова Полтавца, – любое место после первого может расцениваться как какая-то неудача.

Денис уезжал с каждого чемпионата мира с медалью, за исключением 2012 года, когда он занял шестое место. Он держит свой уровень, но мы видим, что конкуренция на всех дистанциях возросла, даже невзирая на то, что это постолимпийский год, конкуренция становится более напряженной, это приятно наблюдать.

Думаю, в этом постолимпийском сезоне конкуренция подстегивает, некоторые этапы Кубка мира Денис выиграл и в финале соревнований попробует эти результаты улучшить. Немножко обидно, конечно, что не удалось занять первое место, но Крол показал достойный бег».

Напомним, на чемпионате мира в Инцелле Россия завоевала 11 медалей (одна золотая и десять бронзовых), что стало лучшим достижением в истории.