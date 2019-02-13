Пресс-конференция чемпионов и призеров ЧМ по конькам (ВИДЕО)

Конькобежный спорт 13 февраля 2019 15:00 Источник: «Советский спорт»

В пресс-центре «Советского спорта» проходит пресс-конференция с участием всех российских медалистов завершившегося чемпионата мира по конькобежному спорту.

Завершившийся в немецком Инцелле чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стал успешным для российских спортсменов: представители нашей сборной завоевали 11 медалей разного достоинства.

Все, кому довелось подняться на пьедестал почета, придут 13 февраля в пресс-центр «Советского спорта», чтобы встретиться с журналистами и подвести итоги первенства планеты.

Штаб нашей сборной подготовил отчет и анализ подготовки национальной команды и готов представить его журналистам. Свои комментарии дадут:

- президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

- тренер сборной команды по спринту Дмитрий Дорофеев

- чемпион мира (2019) Руслан Мурашов

- трехкратный чемпион мира (2013, 2015, 2016) Денис Юсков

- бронзовый призер чемпионата мира Ангелина Голикова

- бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Казелина

- бронзовый призер Олимпиады-2018 Наталья Воронина

- бронзовый призер чемпионата мира Виктор Муштаков

- бронзовый призер чемпионата мира Данила Семериков

Пресс-конференция начнется 13 февраля в 15:00 по адресу: г. Москва, Полковая улица, дом 3, стр.4 (метро «Марьина Роща»).

Контакты пресс-центра «Советского спорта»:

- Владимир НАЗАРОВ, директор пресс-центра, +7 (916) 691-30-58

- Ксения ПИЧУГИНА, управляющая пресс-центром, +7 (916) 354-80-67