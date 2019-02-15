Виктор Муштаков: Результат на чемпионате мира восхитил меня самого

Конькобежный спорт 15 февраля 2019 10:55 Источник: News.ru Автор: Гичунцев Артур

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира-2019 на дистанциях 500 метров и в командном спринте Виктор Муштаков рассказал поделился эмоциями от выступления на своем первом взрослом мировом турнире.

«Для меня этот чемпионат мира был незабываемым. До этого никогда не участвовал на таких крупных соревнованиях. Мой результат для меня самого был восхищением. Знал, что когда приеду, психологически будет тяжело, поскольку для меня это будет в первый раз.

Даже не думал, что покажу такой результат, ведь незадолго до чемпионата мира подцепил болезнь в Хамаре (Норвегия). Из-за этого немного расстроился, что не успею в срок восстановиться. Но, слава богу, за три дня успел более-менее прийти в себя и показать высокий результат», – цитирует спортсмена News.ru.