Семериков стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров, Юсков - третий На проходящем в Польше этапе Кубка мира российский конькобежец Данила Семериков пробежал дистанцию за 6 минут 20,469 секунды.

Новости СМИ2 Победу одержал Патрик Руст из Голландии (6.19,388). Замкнул тройку лучших еще один российский спортсмен Денис Юсков (6.24,303). Добавим, что Александр Румянцев (6.24,668) занял пятое место, а Сергей Трофимов (6.30,502) стал 11-м.