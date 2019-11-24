Денис Юсков об этапах Кубка мира: В принципе, удовлетворен тем, как получилось выступить 30-летний россиянин стал обладателем четырех наград в Минске и Томашуве-Мазовецком.

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков остался доволен своими выступлениями после двух этапов Кубка мира.

– В принципе, удовлетворен тем, как получилось выступить на этом этапе и в Минске, хотя это только первые два старта, и расслабляться особо не стоит. В Польше программа отличалась – между «пятеркой» и «полуторкой» в Минске было на день больше, поэтому «полуторка» здесь далась тяжелее. «Пятерка» в Томашуве прошла интересно, и я попытался замахнуться на результат Патрика Руста , но мне не хватило круга. По качеству льда особо сказать нечего. Мне больше не понравилось, что на стадионе нет нормального теплого помещения, где размяться. У нас даже на чемпионате России в этом плане условия получше, – сказал Юсков информационному агентству «РИА Новости».

Отметим, что на этапах в Польше и Белоруссии Денис стал обладателем четырех наград, один раз поднявшись на второе место и трижды заняв третью строчку.