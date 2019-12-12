Иван Скобрев – о решении WADA: Нельзя всех чесать под одну гребенку - Советский спорт
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12 декабря 2019 18:15Конькобежный спортКорегин Владислав

Иван Скобрев – о решении WADA: Нельзя всех чесать под одну гребенку

WADA призвало отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Двукратный призер Олимпийских Игр 2010 года в Ванкувере Иван Скобрев поделился мнением по поводу решения WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.

– Ни я, ни наши спортивные руководители не отрицают, что какие-то манипуляции проводились. Но нельзя всех чесать под одну гребёнку и создавать условия такого напряжения, когда спортсмен должен готовиться, должен думать о том, как улучшить свои показатели, а вместо этого ему приходится размышлять о том, какое будет следующее слушание и что на нём сказать, – цитирует Скобрева RT.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

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