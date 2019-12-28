Денис Юсков: Возможно, чемпионат мира в Солт-Лейке последний для меня под российским флагом Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков рассказал о своих планах на следующий год.

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- Надеюсь пробежать на чемпионате мира в Солт-Лейке, возможно, он последний для меня под российским флагом. Я не говорю, что ухожу, да и спортивное гражданство менять не собираюсь, но если санкции оставят в силе на четыре года, вряд ли я пробегаю еще столько лет.

На чемпионате Европы планирую пробежать 1500 и 5000 м. Перед соревнованиями в Коломне мы неплохо поработали на сборе в Коллальбо, хотя с погодой не очень повезло - без дождя было разве что дня три. Дождь не сильный, моросящий, но качество льда сильно страдало, - приводит слова Юскова «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.