Россияне заняли весь пьедестал на дистанции 500 метров на этапе Кубка Мира в Канаде Соревнования проходят в Калгари.

Российский конькобежец Руслан Мурашов занял первое место на дистанции 500 метров на пятом этапе Кубка мира, проходящем в Калгари (Канада).

27-летний спортсмен финишировал с результатом 34,043 секунды, показав лучшее время сезона в мире. Второе и третье места заняли его соотечественники Павел Кулижников (+0,009) и Виктор Муштаков (+0,02).

Еще один представитель России Артем Арефьев занял 18-е место (+0,735).

Напомним, что этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.