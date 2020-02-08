Юсков победил на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Канаде Российский конькобежец Денис Юсков опередил ближайшего преследователя на 0,02 секунды.

Россиянин Денис Юсков завоевал золото на дистанции 1500 метром на пятом этапе Кубка мира, проходящем в Калгари (Канада).

30-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,234 секунды. Второе место занял китаец Чжунъянь Нин (+0,02). Бронза досталась американцу Джою Мантиа (+0,50).

Еще один представитель России Сергей Трофимов занял пятое место (+1,24), а Даниил Беляев – 19-е (+2,70).

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.