Кулижников с мировым рекордом завоевал золотую медаль ЧМ на дистанции 1000 метров

Российский конькобежец преодолел дистанцию за 1 минуту 5, 697 секунды, обновив мировой рекорд. Второе место занял голландец Кьелд Нейс (1.06,730). Замкнул тройку лучших еще один представитель Голландии Томас Крол (1.06,749).
Отметим, что Руслан Мурашов (1.07,135) стал девятым, а Виктор Муштаков (1.07,345) занял 12-е место.
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