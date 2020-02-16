Кулижников с мировым рекордом завоевал золотую медаль ЧМ на дистанции 1000 метров Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Российский конькобежец преодолел дистанцию за 1 минуту 5, 697 секунды, обновив мировой рекорд. Второе место занял голландец Кьелд Нейс (1.06,730). Замкнул тройку лучших еще один представитель Голландии Томас Крол (1.06,749). Отметим, что Руслан Мурашов (1.07,135) стал девятым, а Виктор Муштаков (1.07,345) занял 12-е место.