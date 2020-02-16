Фаткулина завоевала серебро чемпионата мира на дистанции 1000 метров Россиянка Ольга Фаткулина выиграла серебряную медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США).

Российская конькобежка преодолела дистанцию за 1 минуту 12,331 секунды. Победу одержала представительница Голландии Ютта Лердам (1.11,847), замкнула тройку лучших у японская спортсменка Михо Такаги (1.12,344). Отметим, что Екатерина Шихова (1.12,886) стала седьмой, а Дарья Качанова (1.13,101) заняла десятое место.