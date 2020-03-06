Варвара Барышева: Кулижников все еще чувствует дискомфорт в плече Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала о причине по которой конькобежец Павел Кулижников досрочно завершил сезон.

- Причина не нова, Павел все еще чувствует дискомфорт в плече. Он тренировался всю неделю, но учитывая, что он не претендует на высокие места в общем зачете Кубка мира, приняли решение не рисковать, не усугублять ситуацию и не травмировать плечо. Поэтому Павел досрочно завершил сезон. По возвращении будем решать вопрос по реабилитации и дообследовании плеча, надеемся, что ничего серьезного не будет, но даже если это растяжение, то ему необходим покой, - приводит слова Барышевой ТАСС.

Ранее стало известно, что Кулижников не примет участия в Финале Кубка мира по конькобежному спорту. который пройдет в Херенвене (Голландия) с 7 оп 8 марта.