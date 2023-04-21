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Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась

Евгения Чикунова сделала красиво на олимпийской дистанции.
Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась
21 апреля 2023 21:44
автор: Пожидаев Дмитрий
автор фото: РИА Новости

В эти дни в Казани проходит чемпионат России по плаванию. Интереснейший турнир свёл наших лучших спортсменов, поэтому и результаты – исключительно топовые. Но вряд ли кто-то ждал, что получится замахнуться на достижения планетарного масштаба. Всеобщая изоляция не сбила с толку наших чемпионов. И особенно отличились девушки.

21 апреля проходили соревнования на дистанции 200 метров брассом. Олимпийский вид приковывает к себе особенное внимание, поскольку очень важно продолжать готовить кадры к предстоящим стартам. В финале спортсменки выдали настоящую жару. Но главной героиней стала красавица Евгения Чикунова. Она шикарно показала себя и стала первой.

Безусловно, Чикунова была рада золотой медали. Но она не сразу поняла, что сотворила. Лишь когда на табло появились итоговые цифры, стало понятно – Евгения побила мировой рекорд! Предыдущее достижение принадлежало Татьяне Схунмакер из ЮАР – 2.18,95. Такой результат она установила на Олимпийских играх в Токио, причём тогда выиграла золотую медаль. Но наша чемпионка показала – планка легко берётся! 2.17,55… Больше секунды Чикунова привезла южноафриканской пловчихе, причём сделала это играючи.

Источник фото: РИА Новости

После увиденного 18-летняя Евгения просто не смогла сдержать слёз. А остальные участницы финала с большим удовольствием бросились поздравлять нашу красавицу. Все спортсменки прекрасно понимают, насколько важно в эру санкций и тотального бана на международной арене выдавать такие результаты!

Конечно, пока рано впадать в эйфорию. Решение о ратификации рекорда должна принять World Aquatics. Но чиновники просто не имеют права поступить иначе. Чикунова не просто разнесла в пух и прах прошлое достижение, но и сделала это максимально убедительно. Евгения лишний раз дала нам повод для уверенности. Как только санкции будут сняты, россияне поедут на Олимпийские игры! И там у нас все шансы на целую россыпь золотых медалей. С таким молодым поколением иначе и быть не может.

источник: «Советский спорт»
Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась
Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась
Евгения Чикунова сделала красиво на олимпийской дистанции.
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