Российская пловчиха потеряла руку в чудовищной аварии. Через полгода она побила мировой рекорд

На свой двадцатый день рождения Олеся Владыкина хотела устроить себе настоящий праздник - и решила вместе с подругами полететь в Таиланд. Поездка на море обернулась для спортсменки катастрофой. На следующий день после торжества девушки стали жертвами чудовищной аварии…

Однако травма сломить пловчиху не сумела. Олеся вернулась в большой спорт, и уже через полгода установила мировой рекорд в Пекине.

Соцсеть Олеси Владыкиной

Роковая дорога в Бангкок

15 февраля 2008 года - роковая дата в биографии нашей паралимпийской чемпионки. Отпраздновав днём ранее свой день рождения на дискотеке в Паттайе, следующим утром Олеся с компанией подруг отправилась на экскурсию в столицу Таиланда. В Бангкок отъезжал большой двухэтажный автобус на 40 человек, включая водителя, халатность которого и стала причиной страшного инцидента.

Мужчина превысил скорость, не сделав поправки на погоду: в тот день в регионе шли сильные дожди. Судя по всему, автобус занесло на трассе: водитель не справился с управлением, и машина перевернулась прямо на эстакаде.

Для большинства пассажиров ДТП закончилось небольшими травмами - россиянкам же повезло меньше всего. Из 39 туристов погибли двое: одной из жертв оказалась подруга Олеси - Александра. Сама же спортсменка в момент аварии спала и даже не успела понять, что стряслось… Прийти в себя после жуткого болевого шока Владыкина смогла уже в больнице.

Соцсеть Олеси Владыкиной

Девушка получила множество травм, включая переломы лопаток и крестца, но самое тяжелое повреждение пришлось на левую руку. До приезда врачей девушка сама пыталась остановить кровь, но избежать дальнейшей ампутации это не помогло. Спортсменка, отдавшая плаванию почти десять лет, осталась без руки. До конца отпуска у Владыкиной оставалось три дня, но задержаться в Таиланде из-за госпитализации ей пришлось почти на месяц.

- Когда я осталась без руки, то первое время находилась в состоянии шока. Пришлось привыкать к новому отражению в зеркале. До сих пор в своих снах вижу себя такой, как раньше… - рассказывала Владыкина порталу The Voice.

Мировой рекорд и золото ЧМ

К счастью, травма не сломила боевой дух россиянки. Сразу после выписки из больницы и возвращения в Москву спортсменка вернулась к тренировкам, поставив перед собой задачу - пробиться в сборную России. Выиграв сразу три золотых медали на Кубке Европы, куда поехала за свой счёт, Владыкина получила место в национальной команде, а вместе с тем - и путёвку на Паралимпиаду-2008.

В Пекине 20-летняя пловчиха сотворила сенсацию. Сначала Владыкина пробилась в финал заплыва 100 м брассом, а затем установила на этой дистанции мировой рекорд в своей паралимпийской категории: 1:20:58. Эту историческую победу Олеся посвятила покойной подруге Александре, вместе с которой занималась плаванием.

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Вскоре Олеся стала в России настоящей звездой. У обворожительной чемпионки стали брать интервью, фотографировать для обложек журналов. Владыкина поначалу стеснялась своей внешности и скрывала левую руку, но со временем раскрепостилась, приняв себя новую.

В то же время спортсменка продолжала покорять одно за другим международные соревнования. В 2009 году Олеся стала двукратной чемпионкой Европы в Рейкьявике (100 м брассом и 200 м комплексом), а ещё через год - чемпионкой мира в Эйндховене (100 м брассом). Наконец, в Лондоне-2012 Владыкина пополнила свою коллекцию паралимпийских наград, вновь взяв золото на своей фирменной дистанции.

Новая миссия

Ещё до триумфа в Лондоне российской пловчихе предложили почётную работу - стать послом домашней Олимпиады-2014. Разумеется, Олеся согласилась. Ради этой работы чемпионка даже встала на коньки, чтобы выступить в паре с фигуристом Ильёй Куликом. Пловцам, по словам девушки, заниматься фигурным катанием вообще не рекомендуется - оно укрепляет голеностоп, который у “водных” спортсменов должен оставаться мягким. Однако Олесю это не остановило.

РИА Новости

Примерно в то же время спортсменка нашла свою новую миссию, начав заниматься общественной деятельностью - в 2016 году она даже вошла в состав московской Общественной палаты. Олеся начала помогать другим атлетам с ограничениями и вообще популяризовать паралимпийский спорт. Пловчиха считает, что в российском обществе с его восприятием по-прежнему есть проблемы: спортсменов почему-то жалеют - вместо того, чтобы просто за них болеть.

- Мне кажется, нашей стране не хватает инклюзивности – включения абсолютно всех людей в жизнь общества. В будущем моя деятельность будет направлена на объединение соревнований, пусть не в глобальном масштабе, а хотя бы на уровне детских праздников. Дети должны расти вместе, это воспитание толерантности, доброты. Я видела, как малыши бегут сломя голову от человека, у которого нет руки или ноги. Так не должно быть, - резюмирует Владыкина.