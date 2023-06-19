Чемпионка мира бросила спорт ради пикантной работы. Фото красотки взорвали интернет

Найти себя во взрослом спорте получается далеко не у каждого юниора - даже самого успешного. Чтобы по-настоящему хорошо зарабатывать на профессиональном уровне, необходимо показывать результаты по-настоящему выдающиеся: таланта, здоровья и дисциплины для этого хватает не всем.

После попадания в призы на юниорской Олимпиаде перед Мику Кодзимой, казалось, открывались колоссальные перспективы. Однако японская пловчиха продолжать карьеру не захотела, избрав для себя работу… в кино для взрослых.

Первая фотосессия яркой спортсменки не на шутку возмутила фанатов.

Соцсети Мику Кодзимы

Призёрка Олимпиады

Ещё несколько лет назад Мику Кодзима считалась весьма многообещающей пловчихой. Согласно данным World Aquatics, девушка начала выступать на крупных соревнованиях уже в 13 лет. В 2014 году состоялся её дебют на международной арене: спортсменка приняла участие в Кубке мира по плаванию, который тогда как раз проходил в Японии.

Прорывным для японки стал чемпионат мира-2017 среди юниоров. С турнира в Индианаполисе 17-летняя спортсменка увезла аж четыре комплекта медалей, завоевав два золота (200 и 400 метров комплексом) и две бронзы (эстафета 4х100 комплексом и вольным стилем).

Высшей же точкой карьеры для Кодзимы стала юниорская Олимпиада-2018. В Буэнос-Айресе завоевала две бронзовые медали - на тех же эстафетных дистанциях, что и годом ранее в США. Талант спортсменки был очевиден: неудивительно, что с такими результатами Мику уже заявила о себе на взрослом в уровне внутри Японии.

Но сердце девушки к плаванию, как выяснилось, не лежало. Вместо того, чтобы начать подготовку к домашней Олимпиаде в Токио, Мика решила заняться образованием - и бросила спорт.

«Обнажённая бабочка»

Несколько лет спустя, однако, снимки Кодзимы в купальнике снова начали появляться в прессе - правда, уже в совсем другом контексте. Дело в том, что японка увлеклась… эротикой. В 2021 году в сети появилась первая пикантная фотосессия с участием Мику: девушка предстала там в образе обольстительной пловчихи. Серия снимков в бассейне носила название: «Обнажённая бабочка Саки Шинкай» - такой псевдоним взяла себе экс-спортсменка.

Поначалу публика отреагировала на поступок японки крайне негативно. Пользователи оставляли под фотографиями девушки раздраженные комментарии, обвиняя её в непристойном поведении. По словам Мику, люди не понимали, зачем она сменила профессию, однако саму девушку с пути это не сбило.

Соцсети Мику Кодзимы

Уже в феврале 2022 года Кодзиму решилась на новый смелый шаг: японка снялась в своём первом фильме для взрослых, вновь представ в амплуа пловчихи. Мику рассказывала, что в эту индустрию она попала благодаря знакомому из соцсетей: девушка сама обратилась к нему и начала изучать этот бизнес.

Соцсети Мику Кодзимы

Мне стало любопытно, и я посмотрела много видео. Сначала мне ничего не понравилось, но работы одной студии показались интересными. Я посчитала, что это подходящая профессия, и решила попробовать, - рассказывала позже Мику.

Японка объяснила свой выбор тем, что в кино для взрослых ей «не нужно никого побеждать»: девушка просто устала от духа соперничества, свойственного профессиональному спорту. Судя по всему, выбор профессии пловчиху в итоге не разочаровал: работать в этой пикантной индустрии она продолжает и спустя полтора года.