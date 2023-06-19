ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионка мира бросила спорт ради пикантной работы. Фото красотки взорвали интернет

Яркая спортсменка нашла свое призвание в неожиданной области.
Чемпионка мира бросила спорт ради пикантной работы. Фото красотки взорвали интернет
19 июня 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Соцсети Мику Кодзимы

Найти себя во взрослом спорте получается далеко не у каждого юниора - даже самого успешного. Чтобы по-настоящему хорошо зарабатывать на профессиональном уровне, необходимо показывать результаты по-настоящему выдающиеся: таланта, здоровья и дисциплины для этого хватает не всем.

После попадания в призы на юниорской Олимпиаде перед Мику Кодзимой, казалось, открывались колоссальные перспективы. Однако японская пловчиха продолжать карьеру не захотела, избрав для себя работу… в кино для взрослых.

Первая фотосессия яркой спортсменки не на шутку возмутила фанатов.

Соцсети Мику Кодзимы

Призёрка Олимпиады

Ещё несколько лет назад Мику Кодзима считалась весьма многообещающей пловчихой. Согласно данным World Aquatics, девушка начала выступать на крупных соревнованиях уже в 13 лет. В 2014 году состоялся её дебют на международной арене: спортсменка приняла участие в Кубке мира по плаванию, который тогда как раз проходил в Японии.

Прорывным для японки стал чемпионат мира-2017 среди юниоров. С турнира в Индианаполисе 17-летняя спортсменка увезла аж четыре комплекта медалей, завоевав два золота (200 и 400 метров комплексом) и две бронзы (эстафета 4х100 комплексом и вольным стилем).

Высшей же точкой карьеры для Кодзимы стала юниорская Олимпиада-2018. В Буэнос-Айресе завоевала две бронзовые медали - на тех же эстафетных дистанциях, что и годом ранее в США. Талант спортсменки был очевиден: неудивительно, что с такими результатами Мику уже заявила о себе на взрослом в уровне внутри Японии.

Но сердце девушки к плаванию, как выяснилось, не лежало. Вместо того, чтобы начать подготовку к домашней Олимпиаде в Токио, Мика решила заняться образованием - и бросила спорт.

«Обнажённая бабочка»

Несколько лет спустя, однако, снимки Кодзимы в купальнике снова начали появляться в прессе - правда, уже в совсем другом контексте. Дело в том, что японка увлеклась… эротикой. В 2021 году в сети появилась первая пикантная фотосессия с участием Мику: девушка предстала там в образе обольстительной пловчихи. Серия снимков в бассейне носила название: «Обнажённая бабочка Саки Шинкай» - такой псевдоним взяла себе экс-спортсменка.

Поначалу публика отреагировала на поступок японки крайне негативно. Пользователи оставляли под фотографиями девушки раздраженные комментарии, обвиняя её в непристойном поведении. По словам Мику, люди не понимали, зачем она сменила профессию, однако саму девушку с пути это не сбило.

Соцсети Мику Кодзимы

Уже в феврале 2022 года Кодзиму решилась на новый смелый шаг: японка снялась в своём первом фильме для взрослых, вновь представ в амплуа пловчихи. Мику рассказывала, что в эту индустрию она попала благодаря знакомому из соцсетей: девушка сама обратилась к нему и начала изучать этот бизнес.

Соцсети Мику Кодзимы

Мне стало любопытно, и я посмотрела много видео. Сначала мне ничего не понравилось, но работы одной студии показались интересными. Я посчитала, что это подходящая профессия, и решила попробовать, - рассказывала позже Мику.

Японка объяснила свой выбор тем, что в кино для взрослых ей «не нужно никого побеждать»: девушка просто устала от духа соперничества, свойственного профессиональному спорту. Судя по всему, выбор профессии пловчиху в итоге не разочаровал: работать в этой пикантной индустрии она продолжает и спустя полтора года.

источник: «Советский спорт»
Чемпионка мира бросила спорт ради пикантной работы. Фото красотки взорвали интернет
Чемпионка мира бросила спорт ради пикантной работы. Фото красотки взорвали интернет
Яркая спортсменка нашла свое призвание в неожиданной области.
19.06.2023 10:00
Плавание
автор: Сергей Колесников
Российская пловчиха потеряла руку в чудовищной аварии. Через полгода она побила мировой рекорд
Российская пловчиха потеряла руку в чудовищной аварии. Через полгода она побила мировой рекорд
Отпуск на море превратился для девушки в кошмар. Но Олеся сумела вернуться в большой спорт.
17.06.2023 12:12
Плавание
автор: Сергей Колесников
Самая сексуальная пловчиха России празднует юбилей. Фанаты в восторге от красавицы Анны
Самая сексуальная пловчиха России празднует юбилей. Фанаты в восторге от красавицы Анны
Призеру чемпионатов России и Европы исполнилось 25 лет.
31.05.2023 18:16
Плавание
автор: Андрей Тупиков
Спас 20 человек и лишился карьеры. Чемпион-герой, о котором все забыли
Спас 20 человек и лишился карьеры. Чемпион-герой, о котором все забыли
Шаварш Карапетян, успевал завоёвывать медали и творить добрые дела.
19.05.2023 19:00
Плавание
автор: Никита Плохих
Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась
Впереди планеты всей! Русская красавица побила мировой рекорд и расплакалась
Евгения Чикунова сделала красиво на олимпийской дистанции.
21.04.2023 21:44
Плавание
автор: Пожидаев Дмитрий
Нож в бок и камнем по голове. Легендарный российский пловец стал жертвой продавца арбузов
Нож в бок и камнем по голове. Легендарный российский пловец стал жертвой продавца арбузов
Четырехкратный олимпийский чемпион провожал девушку до метро, но едва не лишился жизни.
06.04.2023 08:00
Плавание
автор: Алексей Колесниченко
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Секреты успеха от победителя Первенства России. Разговор с брассистом перед чемпионатом России по плаванию.
22.11.2022 22:20
Плавание
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Победитель Первенства России среди юниоров готов брать новые вершины. В этом сезоне он дважды победил на крупных соревнованиях на дистанции 200 метров баттерфляем. И в следующем году собирается улучшить свой результат.
22.11.2022 21:31
Плавание
Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются
Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются
Один из частных шведских клубов запретил пловчихам тренироваться в бикини из-за риска потерять их при прыжке в воду.
24.06.2022 12:40
Плавание
автор: Юрий Волохов
Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой
Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой
Обе медали в женском брассе на только что завершившемся ЧЕ-2021 России принесла Юлия Ефимова. Но на Играх в Токио она, похоже, не сможет выступить на своей коронной, 200-метровой дистанции.
27.05.2021 09:00
Плавание
автор: Лев Тигай
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.