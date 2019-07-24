А может Гринев – это новый Попов? Похоже, у России снова есть суперспринтер - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июля 2019 17:34ПлаваниеТигай Лев

А может Гринев – это новый Попов? Похоже, у России снова есть суперспринтер

На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу российские пловцы сегодня остались без медалей. Дважды они довольствовались четвертыми местами.

Стометровка кролем – самая скоростная, самая престижная, самая королевская плавательная дистанция. На которой медалей чемпионатов мира и Олимпийских мы не видали уже 16 лет – с победы в Барселоне-2003 легендарного Александра Попова. Хотя неоднократно надеялись с тех пор то на одного, то на другого. Например, на Владимира Морозова, который в свое время подавал очень большие надежды, но сегодня в предварительных заплывах показал только 24-е время и не попал даже в полуфинал.

И - не страшно! Потому, что теперь у России есть новый потенциальный нью-Попов.

КТО ОН ТАКОЙ

Еще два года назад Владислава Гринева никто не знал, и в сборную страны его не брали. Потом был чемпионат Европы-2018 в Глазго, где он поучаствовал в золотой эстафете 4х100 и получил «деревянную медаль» на личной «сотне». А дальше наступил 2019 год, и Гринев на апрельском чемпионате страны показал 47,43, похоронив национальный рекорд, державшийся целое десятилетие.

В минувшее воскресенье ему исполнилось 23 и в подарок на день рождения москвич получил серебро ЧМ - за ту же эстафету. Оставалось самое интересное – понять, насколько Гринев боеспособен сам по себе, отдельно от команды?

GettyImages-1163839862

Судя по сегодняшнему – вполне. Ранним утром россиянин выиграл предварительный заплыв со вторым временем раунда (47,92), а несколько часов спустя уверенно отобрался и в завтрашний финал. Правда, в 1/2 долго лидировавший Гринев пришел к финишу вторым после австралийца Кайла Чалмерса (47,82 против 47,58), а дальше его еще превзошли американец Дрессел (47,35) с бразильцем Чьерини (47,76), но было видно, что на последних метрах наш пловец сознательно предпочел «не убиваться». Что Гринев, кстати, подтвердил в интервью «Матч ТВ» - мол, почувствовал усталость, все-таки второй заплыв за один день.

Конечно, никаких гарантий перед финалом такой расклад нам не дает. Стометровка - штука особая, и во вторник мы насмотрелись, как догоняют лидеров, а потом сдаются на последней половине бассейна даже такие признанные звезды, как Юлия Ефимова и Евгений Рылов. Только тут есть одна важная разница: для Ефимовой с Рыловым серебро означало поражение. А в случае с Гриневым оно, нас, думаю, устроит. Парень молодой, лиха беда начало, а до Олимпиады - еще целый год. И потом, есть еще чудо-вариант «а вдруг». Кто знает, докуда и насколько быстро он может прогрессировать?

НЕВЕЗУЧИЙ ПРИГОДА

На «полтиннике» брассом Кирилл Пригода во вторник отобрался в финал только после дополнительного переплыва один на один с датчанином Бьергом. Зато сегодня улетел со старта так, что его добрых полбассейна не мог догнать даже мировой рекордсмен Адам Пити! Всего трех сотых секунды не хватило Пригоде до пьедестала, всего шести - до второго места и… Четвертый. Эх, опять это хроническое невезение…

Из полуфиналов дня стоит запротоколировать выход в решающий заплыв с восьмого места Дарьи Васькиной на дистанции 50 метров на спине и Светланы Чимровой с седьмого - на 200 баттерфляем. Завтрашними медалями тут особо не пахнет, но тут интрига была в другом: сегодня Чимрову заявили и на финал смешанно-комбинированной эстафеты, так что ей пришлось дважды выходить на старт с интервалом примерно в полчаса. Как и Пригоде.

Микст-комбинашка в Токио дебютирует на Олимпиаде, так что ни о какой «экзотике» тут речи уже нет. Дисциплина довольно интересная – в том числе потому, что расставлять по стилям (последовательность обычная: спина, брасс, баттерфляй, кроль) двух мужчин и двух женщин можно как угодно. В своем предварительном заплыве сборная России финишировала первой, но с третьим (в общей сложности) временем. Состав: Васькина, Пригода, Андрей Минаков, Мария Каменева. Замены перед финалом, конечно, ожидались, но если Рылов на первом-спинном этапе появился, то Ефимова на втором - нет. Наши решили опять поставить Чимрову с Пригодой.

ТАКОЙ РЫЛОВ ВЧЕРА БЫЛ БЫ ЧЕМПИОНОМ

GettyImages-1163730185

Рылов на старте рвал и метал. Почти на полсекунды (!) улучшил свой же недавний рекорд страны (21,97 против 22,44), всего 12 сотых не дотянув до мирового. Накануне с таким результатом он был бы чемпионом личной «сотни» без всяких вопросов. Пригода тоже выступил за команду лучше, чем только что за себя. Но на третьем, баттерфляйном этапе Дрессел легко сожрал семисекундное отставание от Чимровой, и все, что осталось Каменевой, это борьба за бронзу с британкой Фрейей Андерсон.

Россиянка проиграла ровно десятую долю секунды. Опять «деревяшка». Первый безмедальный день у пловцов…

Впрочем, даст бог - он же и последний. В четверг надеемся прежде всего на Гринева. А кроме того, там единым фронтом выйдут на старт коронных двухсотметровок Ефимова, Рылов и брассист Антон Чупков.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
Плавание
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

1. Австралия – 3.39,08
2. США – отставание 0,02
3. Великобритания – 1,60
4. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) – 1,70

50 м брасс. Мужчины

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 0,60
3. Жоао Гомес (Бразилия) – 0,63
4. Кирилл Пригода (Россия) – 0,66
…11. Андрей Николаев (Россия) выбыл в 1/2 финала.

800 м в/с. Мужчины

1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.39,27
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 2,01
3. Давид Обри (Франция) – 2,81
…18. Илья Дружинин (Россия) выбыл в предварительном заплыве.

200 м в/с. Женщины

1. Федерика Пелегрини (Италия) – 1.54,22
2. Ариан Титмус (Австралия) – 0,44
3. Сара Сьестрем (Швеция) – 0,56
…10. Валерия Саламатина (Россия) выбыла в 1/2 финала.
…13. Вероника Андрусенко (Россия) выбыла в 1/2 финала.

200 м баттерфляй. Мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 (рекорд мира)
2. Дайя Сето (Япония) – 3,13
3. Чед Ле Кло (ЮАР) – 3,42

Прыжки в воду
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 442,20
2. Стив Лобу (США) – 433,65
3. Джонатан Паредес (Мексика) – 430,15
…12. Никита Федотов (Россия) – 327,75
…17. Артем Сильченко (Россия) не попал в финал.
…22. Игорь Семашко (Россия) не попал в финал.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

16

10

3

29

2

Россия

9

8

2

19

3

Австралия

5

3

4

12

4

США

3

6

7

16

5

Италия

3

4

4

11

6

Великобритания

3

2

5

10

7

Венгрия

3

0

0

3

8-9

Германия

2

2

3

7

8-9

Канада

2

2

3

7

10

Бразилия

2

1

2

5

11

Франция

1

3

2

6

12

Украина

1

0

5

6

Ближайшие финалы

25 июля, четверг

14.00 (московское время). Плавание. 200 м баттерфляй. Женщины.
14.20. Плавание. 100 м в/с. Мужчины.
14.35. Плавание. 50 м спина. Женщины.
15.00. Плавание. 200 м комплекс. Мужчины.
15.45. Плавание. Эстафета 4х200 м в/с. Женщины.

26 июля, пятница

12.30. Водное поло. Женщины. США - Испания.
14.00. Плавание. 100 м в/с. Женщины.
14.50. Плавание. 200 м брасс. Женщины.
15.00. Плавание. 200 м спина. Мужчины.
15.30. Плавание. 200 м брасс. Мужчины.
15.45. Плавание. Эстафета 4х200 в/с. Мужчины.

15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
23/07 07:30Футбол
Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар»О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
22/07 15:00Футбол
Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
22/07 18:30Футбол
Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителямиОбозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/07 13:00Хоккей
В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в миреНХЛ расширится до 32 команд через два года.
23/07 22:15Футбол
Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».
24/07 13:00Футбол
Сергей Хусаинов: Допускаю, что судьи делают ставки на свои матчи в РПЛВ пресс-центре «Советского спорта» побывал один из самых авторитетных российских арбитров. В свете последних судейских скандалов в премьер-лиге визит любящего рубить правду-матку специалиста оказался весьма кстати.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
24/07 08:00Футбол
Раз в пять лет и палка стреляет? Почему сезон в РПЛ порадовал обилием головПремьер-лига радует на старте нового сезона не только посещаемостью, но и результативностью: в 16 матчах двух первых туров забито 45 мячей (2,8 гола в среднем за игру).
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
22/07 17:30Футбол
Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луныНа волне флешмоба в инстаграме американской певицы мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
Новости
17:56 Футбол «Манчестер Сити» забил шесть мячей китайскому клубу в контрольном матче
17:46 Футбол «Ювентус» одержал победу над «Интером» благодаря трем сэйвам Буффона
17:00 Футбол Агент: Поговорим об уходе Бэйла, если он найдет то, что ему нравится
16:43 Футбол Андрей Кобелев: Бердыев в «Динамо»? Слухи возникают не на пустом месте
16:28 Теннис Потапова одержала победу на старте турнира в Юрмале
16:08 Бокс Сергей Ковалев: Рефери должен был остановить бой Дадашева в 8-м раунде
15:50 Футбол Мирзов будет выступать за «Спартак» под номером Зе Луиша
15:46 Футбол Сергей Семак: «Зенит» будет прибавлять от игры к игре
15:32 Бокс Скончался российский боксер Артем Игнатьев. Ему было 36 лет
15:26 Теннис Рублев обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
15:16 Футбол РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа
15:10 Теннис Победительница Итогового турнира WTA получит рекордные призовые
15:00 Футбол Нападающий «Порту» прибыл на медосмотр в «Крылья Советов» (фото)
14:58 Футбол «Болонья» объявила о переходе Ольсена, которым интересовался ЦСКА
14:42 Футбол Асенсио получил разрыв связки колена и перенесет операцию
14:28 Олимпиада В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года (фото, видео)
14:14 Фехтование Софья Великая: Для меня ценна любая медаль, я всегда рада призовому месту
14:10 Футбол Владимир Пономарев: ЦСКА пришел в себя. Думаю, армейцы обыграют «Локомотив»
14:02 Футбол «Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию трансфера Гризманна
13:51 Футбол Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика