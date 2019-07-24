А может Гринев – это новый Попов? Похоже, у России снова есть суперспринтер

Стометровка кролем – самая скоростная, самая престижная, самая королевская плавательная дистанция. На которой медалей чемпионатов мира и Олимпийских мы не видали уже 16 лет – с победы в Барселоне-2003 легендарного Александра Попова. Хотя неоднократно надеялись с тех пор то на одного, то на другого. Например, на Владимира Морозова, который в свое время подавал очень большие надежды, но сегодня в предварительных заплывах показал только 24-е время и не попал даже в полуфинал.

И - не страшно! Потому, что теперь у России есть новый потенциальный нью-Попов.

КТО ОН ТАКОЙ

Еще два года назад Владислава Гринева никто не знал, и в сборную страны его не брали. Потом был чемпионат Европы-2018 в Глазго, где он поучаствовал в золотой эстафете 4х100 и получил «деревянную медаль» на личной «сотне». А дальше наступил 2019 год, и Гринев на апрельском чемпионате страны показал 47,43, похоронив национальный рекорд, державшийся целое десятилетие.

В минувшее воскресенье ему исполнилось 23 и в подарок на день рождения москвич получил серебро ЧМ - за ту же эстафету. Оставалось самое интересное – понять, насколько Гринев боеспособен сам по себе, отдельно от команды?

Судя по сегодняшнему – вполне. Ранним утром россиянин выиграл предварительный заплыв со вторым временем раунда (47,92), а несколько часов спустя уверенно отобрался и в завтрашний финал. Правда, в 1/2 долго лидировавший Гринев пришел к финишу вторым после австралийца Кайла Чалмерса (47,82 против 47,58), а дальше его еще превзошли американец Дрессел (47,35) с бразильцем Чьерини (47,76), но было видно, что на последних метрах наш пловец сознательно предпочел «не убиваться». Что Гринев, кстати, подтвердил в интервью «Матч ТВ» - мол, почувствовал усталость, все-таки второй заплыв за один день.

Конечно, никаких гарантий перед финалом такой расклад нам не дает. Стометровка - штука особая, и во вторник мы насмотрелись, как догоняют лидеров, а потом сдаются на последней половине бассейна даже такие признанные звезды, как Юлия Ефимова и Евгений Рылов. Только тут есть одна важная разница: для Ефимовой с Рыловым серебро означало поражение. А в случае с Гриневым оно, нас, думаю, устроит. Парень молодой, лиха беда начало, а до Олимпиады - еще целый год. И потом, есть еще чудо-вариант «а вдруг». Кто знает, докуда и насколько быстро он может прогрессировать?

НЕВЕЗУЧИЙ ПРИГОДА

На «полтиннике» брассом Кирилл Пригода во вторник отобрался в финал только после дополнительного переплыва один на один с датчанином Бьергом. Зато сегодня улетел со старта так, что его добрых полбассейна не мог догнать даже мировой рекордсмен Адам Пити! Всего трех сотых секунды не хватило Пригоде до пьедестала, всего шести - до второго места и… Четвертый. Эх, опять это хроническое невезение…

Из полуфиналов дня стоит запротоколировать выход в решающий заплыв с восьмого места Дарьи Васькиной на дистанции 50 метров на спине и Светланы Чимровой с седьмого - на 200 баттерфляем. Завтрашними медалями тут особо не пахнет, но тут интрига была в другом: сегодня Чимрову заявили и на финал смешанно-комбинированной эстафеты, так что ей пришлось дважды выходить на старт с интервалом примерно в полчаса. Как и Пригоде.

Микст-комбинашка в Токио дебютирует на Олимпиаде, так что ни о какой «экзотике» тут речи уже нет. Дисциплина довольно интересная – в том числе потому, что расставлять по стилям (последовательность обычная: спина, брасс, баттерфляй, кроль) двух мужчин и двух женщин можно как угодно. В своем предварительном заплыве сборная России финишировала первой, но с третьим (в общей сложности) временем. Состав: Васькина, Пригода, Андрей Минаков, Мария Каменева. Замены перед финалом, конечно, ожидались, но если Рылов на первом-спинном этапе появился, то Ефимова на втором - нет. Наши решили опять поставить Чимрову с Пригодой.

ТАКОЙ РЫЛОВ ВЧЕРА БЫЛ БЫ ЧЕМПИОНОМ

Рылов на старте рвал и метал. Почти на полсекунды (!) улучшил свой же недавний рекорд страны (21,97 против 22,44), всего 12 сотых не дотянув до мирового. Накануне с таким результатом он был бы чемпионом личной «сотни» без всяких вопросов. Пригода тоже выступил за команду лучше, чем только что за себя. Но на третьем, баттерфляйном этапе Дрессел легко сожрал семисекундное отставание от Чимровой, и все, что осталось Каменевой, это борьба за бронзу с британкой Фрейей Андерсон.

Россиянка проиграла ровно десятую долю секунды. Опять «деревяшка». Первый безмедальный день у пловцов…

Впрочем, даст бог - он же и последний. В четверг надеемся прежде всего на Гринева. А кроме того, там единым фронтом выйдут на старт коронных двухсотметровок Ефимова, Рылов и брассист Антон Чупков.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Плавание

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

1. Австралия – 3.39,08

2. США – отставание 0,02

3. Великобритания – 1,60

4. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) – 1,70

50 м брасс. Мужчины

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06

2. Фелипе Лима (Бразилия) – 0,60

3. Жоао Гомес (Бразилия) – 0,63

4. Кирилл Пригода (Россия) – 0,66

…11. Андрей Николаев (Россия) выбыл в 1/2 финала.

800 м в/с. Мужчины

1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.39,27

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 2,01

3. Давид Обри (Франция) – 2,81

…18. Илья Дружинин (Россия) выбыл в предварительном заплыве.

200 м в/с. Женщины

1. Федерика Пелегрини (Италия) – 1.54,22

2. Ариан Титмус (Австралия) – 0,44

3. Сара Сьестрем (Швеция) – 0,56

…10. Валерия Саламатина (Россия) выбыла в 1/2 финала.

…13. Вероника Андрусенко (Россия) выбыла в 1/2 финала.

200 м баттерфляй. Мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.50,73 (рекорд мира)

2. Дайя Сето (Япония) – 3,13

3. Чед Ле Кло (ЮАР) – 3,42

Прыжки в воду

Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 442,20

2. Стив Лобу (США) – 433,65

3. Джонатан Паредес (Мексика) – 430,15

…12. Никита Федотов (Россия) – 327,75

…17. Артем Сильченко (Россия) не попал в финал.

…22. Игорь Семашко (Россия) не попал в финал.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 16 10 3 29 2 Россия 9 8 2 19 3 Австралия 5 3 4 12 4 США 3 6 7 16 5 Италия 3 4 4 11 6 Великобритания 3 2 5 10 7 Венгрия 3 0 0 3 8-9 Германия 2 2 3 7 8-9 Канада 2 2 3 7 10 Бразилия 2 1 2 5 11 Франция 1 3 2 6 12 Украина 1 0 5 6

Ближайшие финалы

25 июля, четверг

14.00 (московское время). Плавание. 200 м баттерфляй. Женщины.

14.20. Плавание. 100 м в/с. Мужчины.

14.35. Плавание. 50 м спина. Женщины.

15.00. Плавание. 200 м комплекс. Мужчины.

15.45. Плавание. Эстафета 4х200 м в/с. Женщины.

26 июля, пятница

12.30. Водное поло. Женщины. США - Испания.

14.00. Плавание. 100 м в/с. Женщины.

14.50. Плавание. 200 м брасс. Женщины.

15.00. Плавание. 200 м спина. Мужчины.

15.30. Плавание. 200 м брасс. Мужчины.

15.45. Плавание. Эстафета 4х200 в/с. Мужчины.