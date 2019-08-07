«ЦСКА – моя любовь с детства». Интервью с Антоном Чупковым - Советский спорт
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07 августа 2019 12:30ПлаваниеМысин Николай

«ЦСКА – моя любовь с детства». Интервью с Антоном Чупковым

На чемпионате мира в Корее Антон Чупков завоевал две медали и установил мировой рекорд. После возвращения в Москву золотой призер турнира на 200 м брассом стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

22-летний пловец рассказал об инфарктном финале на коронной дистанции, о том, как пришел в плавание, и за какой футбольный клуб болеет.

«ЛУЧШИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ – КИРИЛЛ ПРИГОДА!»

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– Помните, как провели первые часы по возвращению в Москву? – начинаем беседу с Антоном.
– Съездил ненадолго по одному дельцу, потом – отправился домой. На нормальный российский, домашний, мамин ужин! Встретили меня очень круто. Но долго не сидели и не праздновали. Акклиматизация чувствовалась – из Кореи лететь далеко… Так что довольно быстро пошел спать. И сразу вырубился.

– Сейчас немного отдохнуть успели?
– Отдых нам только снится! Пока много разных дел, в основном – интервью. График плотный. Потом, 15 августа, летим в Испанию – на восстановительный сбор. Туда отправятся почти все ребята, что были в Корее. Но это будет практически отпуск. Одна тренировка в день – не знаю, утром или вечером. А так – пляж, море, солнце и песок… Мне тренер так и сказал: «Себя не мучай, отдыхай, расслабляйся».

– В море, кстати, купаться любите?
– Нет, нам, пловцам, воды и так хватает! – смеется Антон. – Так что предпочитаем сидеть на берегу. Ну, как сидеть… Играем в пляжный волейбол! Хорошая, кстати, нагрузка. Помню, на сборах в Турции денек поиграли – неделю отойти не могли. Там даже тренеры ругались – зачем, мол, мы это сделали? Но что поделать – это же весело!

– Кто лучший волейболист в сборной России по плаванию?
Кирилл Пригода. Он занимался волейболом в детстве. Так что против него всегда особенно сложно. Впрочем, как и в бассейне…

– Еще во что-то играете?
– Люблю футбол. Но для пловцов это опасно. Травматичный вид спорта. Конечно, нам запрещают, но все равно, как только появляется возможность, стараемся с парнями поиграть. Пару раз подворачивал ногу. Опять же – на меня сильно ругались. Но ничего – все равно потом плыл. Через боль.

«В ФИНАЛЕ НЕ ВОЛНОВАЛСЯ»

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– Финал на 200 м брассом в Корее довел до инфаркта всех российских болельщиков! После двух бассейнов вы отставали на корпус. После трех – шли только пятым. В итоге – золото и мировой рекорд. Сами-то о чем думали в этот момент?
– Если честно – не помню. Понятно, что о чем-то думал, но после финиша – просто забыл, о чем именно. Знаю, что как обычно, считал гребки. Особенно – на последнем полтиннике. И точно знаю, что не волновался. Понимал, что я делаю. Следовал своей тактике. И в любом случае был уверен в себе.

– У пловцов ведь нет секундомера на руке. Как следите за временем, за своим темпом?
– По тем же гребкам. По циклам. Это с одной стороны. С другой – все это отработано на тренировках. Мы даже специальные игры устраиваем – плывешь бассейн, а тренер потом спрашивает: «Какое время»? Бывает – угадываю. Бывает, что нет. Но если работаешь в своем нормальном ритме, все равно это чувствуешь.

– Со стороны всегда кажется, будто первые три бассейна вы проплываете в расслабленном режиме.
– Как говорит мой тренер, в этот момент я плыву на таланте. На том, что мне дала природа. Многие думают, что я «купаюсь». Это не так. Да, у меня длинные скольжения, но каждое дается большими усилиями. Бывает, после разворота на 150 м мне кажется – сил не осталось совсем! А выныриваю и понимаю – ошибся. После чего уже включаюсь на полную. Так было и в этот раз.

– На последнем полтиннике вы сделали столько же гребков, сколько на первых 100 метрах в сумме.
– Да, раскладка была – 10-12-15-22 (гребков на каждые 50 м, – Прим. ред.). Моя стандартная схема. Правда, вроде, обычно делаю 21 гребок на финише… Но, может, этот лишний, 22-й, и помог мне побить рекорд.

– Что первое видит пловец, когда финиширует?
– У нас на тумбочках есть специальные фонари. Если ты первый – загорается одна лампочка. Если второй – две, третий – три. В общем, когда я приплыл, первый взгляд в эту сторону – сколько фонариков зажглось, да и зажглись ли в принципе, – смеется Антон. – Только потом – на табло. И на свой результат.

– Ощущение от того, что только что побил рекорд планеты?
– Ничего фееричного. Я ведь три года из 2.07 выплывал. Каких-то сотых не хватало до рекорда. В Корее в полуфинале уже понял точно – если решающий пройду по лучшему личному времени, то рекорд точно будет. Так и вышло. Приятно? Конечно. Сказать, что я удивлен? Нет, отнюдь. Когда на прошлогоднем чемпионате Европы я рекорд не побил – было действительно обидно. А сейчас все сложилось, как надо.

– Как друзья и родные смотрят ваши заплывы?
– Кто как. Кто с валерьянкой, кто с валидолом. Кто с чем-нибудь покрепче, – смеется Антон. – Кто-то, наконец, просто плачет. Но все уже привыкли – я ведь всегда так плаваю. Так что моя семья натренирована.

«САМЫЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ БЫЛИ В РИО»

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– На трибуны в Корее ходили?
– Я всегда был с командой. Даже когда закончил выступать. Приходил в бассейн, болел с трибуны. Смотрел все финалы с участием наших.

– И как последние дни? Не расстроили?
– Немного, да. Чуть-чуть приуныл. Был уверен, что золото в комбинированной эстафете будет нашим. В итоге – бронза…

– Почему не плыли в финале?
– Кирилл (Пригода, – Прим. ред.) был быстрее на стометровке в личке. Так что все честно. Отбор по спортивному принципу – самые правильный вариант.

– Кто принимает решение по составу?
– Главный тренер команды. Но в данном случае и мой личный тренер был с ним согласен. Мне сказали: «Ты плывешь утром». Я согласился без всяких сожалений. И, если честно, после 200 метров мне было уже все равно, – смеется Чупков.

– Как на вас смотрят соперники? Нет отношения, мол, что это за монстр, и как его победить?
– Нет, ничего подобного! Тем более, мы знакомы давно – еще с детства. С Иппеи Ватанабе (в Корее взял бронзу на 200 м, – Прим. ред.) плаваем вместе с 2014 года. С Мэтью Уилсоном (серебряный призер, – Прим. ред.) – с 2015-го. Косых взглядов нет. Все нормально общаемся. Можем после окончания турнира собраться вместе в ресторане. С Чедом Ле Кло, Катинкой Хоссу, Сарой Сьерстрем… Да много с кем еще! Все сидим за общим столом, никто не выделяется – независимо от количества своих титулов.

– Призовые за рекорд положены?
– От FINA – да. Раньше было 20 тысяч долларов. Сейчас, вроде, 30 тысяч. Если честно, я точно не знаю. В моей семьей деньги никогда не были на первом месте. Хорошо, когда они есть. Но в жизни есть более важные вещи.

– И нет желания себя порадовать за успешное выступление каким-нибудь крупным подарком?
– Да у меня все есть! Серьезно! Я вышел из того возраста, когда тебе приходит крупная сумма, а ты пошел – и тут же все спустил. Машина у меня есть, менять ее не планирую. Разве что, можно нынешнюю немного потюнинговать…

– Не самое типичное мышление для 22-летнего парня.
– Ну что ж… Я просто думаю о будущем.

– Можно сравнить победы в Будапеште два года назад и нынешнее золото Кванджу?
– Тогда я был другим человеком. Даже машину еще не водил. Впервые стал серьезно встречаться с девушкой… В Венгрию летел еще не лидером рейтинга. В общем, все было иначе. За эти два года я многое переосмыслил. Стал гораздо взрослее. А что касается побед… Я и тогда был счастлив. И сейчас. Не столько даже золоту и рекорду, а тому, что защитил титул. Для меня это было особенно важно.

– Спортсмены часто говорят, что первая победа – как первая любовь. Дарит самые яркие эмоции.
– Я самые яркие испытывал в Рио. Ведь это были Олимпийские игры! Мечта – просто попасть туда! Пройти по «Маракане» на церемонии Открытия… Не говоря о том, что б выиграть медаль, пусть и бронзу. В Венгрии и Корее, несмотря на победы, эмоции были чуть проще.

«НЕПЛОХО ПЛЫВУ 200 м КОМПЛЕКСОМ»

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– Как начинали заниматься плаванием?
– Родители отправили меня в бассейн в пять лет. Сначала – просто для здоровья. Потом стал заниматься серьезно. Помню, в какой-то момент мечтал о футболе, но мой первый тренер – Наталья Юрьевна Быкова – тогда жестко сказала: «Либо остаешься и плаваешь, либо – иди на все четыре стороны». Я маленький был. Глазами похлопал – и, конечно, остался.

– Все сразу стало получаться?
– Я поначалу не мог проплыть даже детский бассейн – 25 м. Останавливался через несколько метров и висел на дорожке. Как-то терпение тренера кончилось. Она ударила меня по рукам: «Либо плывешь все сразу, либо уходи!». И тут же страх куда-то исчез. В 11 лет Наталья Юрьевна передала меня Александру Сергеевичу (Немтыреву, – Прим. ред.). С тех пор я работаю с ним.

– Склонность к брассу была изначально?
– В общем, да. Как только попал к Немтыреву, у нас прошли соревнования. Я пробовал несколько стилей, но Александр Сергеевич мгновенно отметил – брасс получается лучше. На него и сделали ставку.

– А другие?
– Я хорошо плыву 200 м комплексом. Становился вторым на Кубке России в 2017 году – перед ЧМ в Будапеште. В принципе, если над этой дистанцией поработать, может, что-то и выйдет. Но это только мысли. Конкретных задач пока нет.

– Просто спинисты классно плавают кролем. Полно примеров, когда спортсмены успешны и в вольном стиле, и в баттерфляе…
– Брасс – совершенно специфический вид. И по стилю, и по технике, и по природным качествам он сильно отличается от остальных. Брасистам кроме комплекса, по сути, некуда податься. Я, например, не смогу быстро проплыть на спине. Даже просто технически этот стиль не освою! Пусть я и заслуженный мастер спорта, но здесь вот – максимум перворазрядник.

– Тогда вопрос про стометровку. Что с ней не получилось в Корее?
– Я вообще не хотел ее плыть. Были и споры, и разногласия с тренером. Нет, он меня не убедил, но все равно решили – стартовать надо. В принципе, выступил неплохо – проплыл в свои секунды. Медали не было. Не расстроился, но и не был доволен. Зато неплохо разогрелся перед 200 м.

– Но через год Олимпиада…
– Да, это держим в уме. Возможно, буду больше работать над стометровкой. В приоритете все равно 200 м, но спринту тоже уделю много внимания. В том числе ради того, чтобы попасть в финал в комплексной эстафете.

«МАШИНА ДОЛЖНА КРУТО РЫЧАТЬ!»

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– Вы, говорят, болельщик ЦСКА?
– Еще какой! Это – любовь с детства. Наверное, с пяти лет. Откуда взялась – я не знаю. Просто так получилось. Слежу не только за футболом – смотрел все матчи плей-офф КХЛ. Видел финал Евролиги, когда армейцы выиграли титул. Правда, на баскетбол не ходил – меня пока не приглашали. А на футболе в октябре делал первый удар. И сам, когда получается, беру билеты – иду на стадион.

– Стараетесь следить за всеми встречами?
– Игру с «Локомотивом» (в третьем туре премьер-лиги ЦСКА выиграл 1:0 – Прим. ред.) смотрел даже в Корее! Хотя у нас было уже два часа ночи. Правда, хватило сил только на первый тайм. Потому, все же, вырубился.

– Другие хобби?
– На них просто нет времени. Когда есть возможность – провожу время с друзьями. С семей. Дача, например. Шашлыки… Но это случается редко.

– Вы уже говорили, что тюнингуете свою машину…
– Да, у меня BMW X3 – ее подарили за бронзу Олимпиады. И, если честно, я с нее кайфую! Я говорил, что повзрослел, но кое-что от молодого возраста осталось. Машина должна круто выглядеть, круто смотреться и круто рычать!

– Штрафы за скорость собираете?
– У нас особо не погоняешь, но врать не будут – приходят. И мама очень ругается, поскольку их присылают домой. Бывает, останавливают – просто ради проверки. И тут же спрашивают: «А что это у вас глаза красные?». Ну, с понятным намеком… Отвечаю: «15 лет хлорки! Вот и эффект».

– Не узнают?
– Да кто пловцов узнает? Мы же в бассейне всегда в очках и в шапочках.

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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Антон ЧУПКОВ

Родился 22 февраля 1997 года в Москве.

Специализация – брасс. Двукратный чемпион мира на дистанции 200 м брассом (2017, 2019). Рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в комплексной эстафете 4х100 м (2017, 2019). Бронзовый призер Олимпийский игр на дистанции 200 м брассом (2016). Чемпион Европы на дистанции 200 м брассом (2018), серебряный призер ЧЕ в комплексной эстафете 4х100 м (2018), бронзовый призер ЧЕ на дистанции 100 м брассом (2018). Четырехкратный победитель Европейских игр (2015).

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