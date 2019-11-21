Юлия Ефимова: Я еще после Рио говорила, что с Токио будут проблемы - Советский спорт
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21 ноября 2019 10:00ПлаваниеВолохов Юрий, Чикирис Олег

Юлия Ефимова: Я еще после Рио говорила, что с Токио будут проблемы

Гостем редакции «Советского спорта» стала рекордсменка среди всех отечественных пловцов по числу медалей на чемпионатах мира Юлия Ефимова.

«ЖДУ ЗВОНКА ИЗ ГРОЗНОГО»

Юлия удивительно жизнерадостный и позитивный человек. После каждой второй ее реплики запросто можно было бы ставить ремарку «смеется» или «улыбается». Чтобы не засорять текст, мы делали это только в крайнем случае.

– Уже несколько недель, как вернулась из отпуска и начала подготовку к новому сезону, – начинает разговор Юлия в пресс-центре «Советского спорта». – В предолимпийском сезоне решила полностью исключить для себя короткую воду. В прошлом году сразу после чемпионата мира поехала по этапам Кубка мира, и это было очень тяжело, утомительно. В этом году решила больше отдохнуть. Пока только «вкатываюсь», но с каждой неделей работы будет все больше и больше.

– Где отдыхали?
– Очень соскучилась по дому, по родным, по близким, по друзьям, по Дону… Поэтому большую часть отпуска провела в Волгодонске. Обычно приезжала на три-четыре дня, а сейчас два раза по полторы недели провела. Привезла с собой друзей, которые не хотели уезжать оттуда. Это была основная часть отдыха, вторую провела на Гавайях.

– В Волгодонске раков ведрами ели?
– Да и раков, и рыбу. И телефон свой я им оставила – катались на лодке и случайно уронила.

– Раков и рыбу под пиво надо!
– Можно и без него, – смеется Ефимова.

– Волгодонск вы считаете родным, но родились в Грозном. Давно были там?
– Ни разу не была. Несколько раз приглашали, но поездки постоянно срывались.

– Глава Чечни Рамзан Кадыров не звал?
– Пока нет. Жду приглашения!

– На Гавайях как время провели?
– Отлично! Белый песок, голубая вода, огромные черепахи. Красота! Причем черепахи совершенно непуганые, абсолютно дикие и людей совершенно не боятся. Я с ними плавала, хваталась за них, правда, потом прочитала, что этого делать нельзя – нарушение их личного пространства. Хотя мне показалось, что они были не против.

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– А дельфины?
– Их тоже много, и в Лос-Анджелесе, где я сейчас живу, их тоже много. Бывает серфишь (занимаешься серфингом. – Прим. ред.), а они рядом прыгают, но желания прыгнуть к ним не возникает. Странные ощущения: вроде бы дикий восторг, а внутри – чувство страха: слышала рассказы, что они не со зла – просто заигрываются – могут нанести травму.

– Серфите на каком уровне?
– На начальном любительском. Конечно, с удовольствием бы занималась серфингом больше, но на это нужно время. Да и травмы возможны.

Ваши подписчики в инстаграме ждали новых горячих фото с ананасами с отдыха.
– У меня уже есть такие, зачем повторяться? Хотя ананасы, конечно, это моя любовь.

«ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ АДАМС – АД»

– Давайте вернемся к главному событию года – чемпионату мира в Корее. В чем причина такого прорыва сборной России – сразу 16 медалей?
– Это не случайность – большинство ребят уже доказали, что могут выигрывать на таком уровне. Думаю, произошла смена поколений в сборной – пришли молодые талантливые ребята. Плюс американцы выступили далеко не на своем уровне. Такое уже было на моей памяти – в 2015 году, накануне Игр в Рио. Мы тогда тоже выступили хорошо, а сборная США не очень. Мы уже обрадовались, но на Олимпиаде они показали свой настоящий класс. Почему-то в предолимпийский год они так выступают.

– Часто думаете о Токио?
– Мысль об Олимпийских играх в голове постоянно. Иногда думаешь: вот только была Олимпиада, а уже…

– Олимпиада в Рио?
– В каком Рио? В Пекине! Мои первые Игры. Думаешь, совсем недавно началась карьера, а вот уже 12 лет прошло. Даже не думала, что буду плавать до сих пор. Время летит очень быстро, и лучше не думать, что осталось меньше года…

– Когда были в Токио в прошлом году на этапе Кубка мира, видели какие-то олимпийские объекты?
– Да, олимпийский бассейн как раз недалеко от того места, где у нас проводился Кубок мира. Там был маленький, а тут – побольше. Но мы видели только сверху его. Деревню тоже видели – она стоит на берегу. По-моему, к ней достраивали остров. Все выглядело очень красиво.

– План подготовки к Олимпиаде какой у вас?
– Сейчас – просто отдых. И мне был важен акцент на том, чтобы хорошо отдохнуть и физически, и морально. Потому что потом надо будет еще сильнее стараться. Это, скорее всего, будет для меня последняя Олимпиада. Так что придется выложиться как следует. Естественно, тренировки будут еще интенсивнее – и надо было сделать паузу на важный отдых, чтобы потом войти в сложный сезон.

– А сам план по дням, неделям и месяцам есть уже?
– Я думаю, что у моего отца есть (Андрей Ефимов – тренер Юлии. – Прим. ред.). Главное – натренироваться для отбора, отобраться, и там уже будет серия подготовительных стартов. А потом уже Олимпиада.

– На днях заседала комиссия по соответствию ВАДА, которая дала какие-то рекомендации исполкому Всемирного антидопингового агентства. Весьма вероятно, что у сборной России опять будут проблемы с попаданием на Игры. Следите за этой темой?
– Да, помню Игры в Рио: как я тогда нервничала, так никто не нервничал. И как мои знакомые и друзья. Когда закончилась Олимпиада, все говорили, что все проблемы уйдут. Я же уже тогда сказала, что ничего не закончилось. Потом все получилось так же и с зимней Олимпиадой. И, мне кажется, что так же будет и с этой летней.

– В чем наши проблемы?
– Я не знаю. Это лучше у наших начальников спросить, какие у нас проблемы. Но если все так происходит – значит они есть. И проблемы эти надо как-то решать, но это не в моих силах.

– В отношении лично к вам нет ничего такого, что было в Рио?
– Пока нет. Но все еще впереди, и все возможно. Мне даже интересно, что они еще смогут придумать. На самом деле я уже пережила все, что только можно. Ну, вот что со мной могут сделать? Так же не допускать до последнего момента к соревнованиям? Со мной такое случалось, и у меня уже не будет тех же эмоций, что были в Рио. Я буду просто спокойно и хладнокровно идти своим путем. Не допустят – значит не допустят.

– Сейчас проблем со сдачей допинг-проб нет?
– Да, сдаю. Только сейчас у них в системе АДАМС проблемы. Буквально три недели никто из спортсменов вообще не мог зайти. Вообще, каждый раз заполнение системы для меня – это ад. Час времени уходит на это. Надо указать, где и когда ты должен быть, вносить оперативно изменения.

– Часто жалуются, что допинг-офицеры приходят ранним утром…
– Какое время поставишь, во столько они и приходят. Но они могут прийти в абсолютно любое время. Конечно, не прям ночью, но с пяти утра до 23.00. Я ставлю обычно утро, потому что именно в это время я точно дома.

– К китайцу Сунь Яну пришли не в то время. Он взял молоток и расколошматил пробирки.
– Российским спортсменам такое бы не простили.

«ПЛАВАНИЕ – НЕ ТОТ ВИД СПОРТА, ГДЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

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– У вас 159 тысяч подписчиков в инстаграме. В вашем случае это маловато.
– Мои менеджеры не требуют, чтобы я постоянно выкладывала посты в соцсети. Для меня это достаточно тяжело, но понимаю, что это нужно делать. Когда у меня были рекламные контракты, новые фотографии в инстаграме нужно было постоянно размещать. Это сложно, ведь я все время тренируюсь. В выходной могу накраситься и попросить кого-то, чтобы меня сфотографировали. Я всех друзей и приятелей замучила этими просьбами. И меня это сильно напрягало – и так устаешь, а тут еще нужно подумать, как подписать фото. Сейчас все больше смайликами ограничиваюсь, – смеется Юлия.

– Сколько контрактов у вас сейчас?
– Личных? Сейчас мы работаем над этим, у меня есть несколько предложений. А так – есть контракт на команду. Он самый большой, и по нему нужно много работать. Сумму назвать не могу – коммерческая тайна.

– Насколько вы себя обеспечили? Это позволит вам после завершения карьеры не думать о заработке?
– Нет! Если только удачно выйду замуж, – улыбается Ефимова.

– Мы вам этого искренне желаем!
– Надеюсь, что будут еще контракты. К сожалению, плавание – не тот вид, где можно заработать на всю оставшуюся жизнь. Если б мы с папой еще умели удачно вкладывать деньги… А то вложили в одно дело – прогорели, в другое – то же самое. И перестали этим заниматься. Зато у меня есть красивые платья и туфли.

– «Форбс» недавно опубликовал список самых богатых спортсменок мира. В топ-10 – одни теннисистки. Не обидно?
– Всегда знала, что мне надо заниматься другим видом спорта! Зато у нас много медалей, много дистанций. В теннисе нужно обязательно попасть в топ. Тогда у тебя будут соответствующие доходы. Это – как у нас была бы всего одна дистанция и все сильнейшие, включая Майкла Фелпса, Райана Лохте и других, боролись за победу только на этой дистанции. Возможно, в этом случае в плавании тоже были бы хорошие гонорары.

– Свежая новость про вас: спортсменка из Волгодонска попала в топ-100 самых сексуальных женщин России…
– Да мне уже раньше присвоили звание секс-символа Волгодонска, – смеется Юлия. – Это вам не заслуженный мастер спорта!

– Как относитесь к таким рейтингам?
– Спокойно. Это меня веселит. Для меня главное – спорт, но это хорошо для повышения популярности.

«ДУДЬ СКАЗАЛ, ЧТО Я СЛИШКОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ»

– Как относитесь к футболу?
– Спокойно. Мой папа никогда не любил футбол и мне внушил эту мысль. До прошлого года никогда не смотрела футбол, ни одного матча. Но этот хайп вокруг чемпионата мира и меня коснулся. Если качественный матч – это интересно.

– Какой качественный матч можете вспомнить?
– Наверное, когда мадридский «Реал» играет с «Ювентусом». Но сразу скажу: ни за какой клуб я не болею. Болею за нашу сборную. Но, если честно, я всего один матч нашей сборной смотрела на чемпионате мира. Мы на сборах в это время были.

– Кто больше всего нравится в сборной России?
– Не скажу! Я как-то назвала фамилию одного игрока, потом написали, что это мой кумир.

– К вам в Калифорнию зачастил Юрий Дудь – снимает фильмы про наших людей в Америке. Если предложит вас проинтервьюировать, согласитесь?
– Мы знакомы с Юрием. Мои агенты выходили на него с таким предложением. Он ответил, что я слишком положительная, ничего острого из меня не вытащишь.

– Где-то было написано, что вы раньше любили рок…
– Почему раньше? Я и сейчас люблю – и наш, и западный. Конкретные группы? Их слишком много: «Kiss» – одна из любимых, не так давно была на их концерте. «Мумми Тролль» выступали в Лос-Анджелесе – тоже сходила. Никогда не была фанатом «Green day», но побывала на их концерте – прониклась. Они устроили грандиозное шоу, от ребят исходит сумасшедшая энергетика. Кстати, перед заплывом всегда слушаю музыку, настраиваюсь.

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– Шнура слушаете?
– Почему нет? Веселая танцевальная музыка.

– Недавно олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун рассказал, как вы познакомились. Это произошло в аэропорту Рио, российская делегация отправлялась домой после Олимпиады 2016 года. Он подошел к вам с просьбой о совместном фото. Все правильно?
– Да, все так и было. Саша попросил сделать совместное фото. На что я ответила: «Вы олимпийский чемпион – это для меня большая честь с вами сфотографироваться».

- Научили Александра, как можно еще быстрее плавать? Тогда он получит еще большее преимущество над соперниками.
- Научила бы, но в пятиборье не брасс, а кроль, а мой кроль совсем плох, – смеется Юлия.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Юлия ЕФИМОВА

Родилась 3 апреля 1992 года в Грозном.

Достижения. Двукратный серебряный призер Олимпиады-2016, бронзовый призер Олимпийады-2012, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы.

Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино Дзюба мысленно был уже на Евро-2020, и России играла как будто в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало ей развлечься под занавес отбора – Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за национальную команду. 20.11.2019 00:40 Футбол Зибрак Артем
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