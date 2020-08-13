Из США в СССР вплавь. Американка продержалась два часа в холодной воде, но добралась до берега

СОТРУДНИКИ КГБ ПОДХВАТИЛИ ЛИНН ПОД РУКИ

Эта уникальная женщина пересекла Берингов пролив вплавь, став первым человеком, доплывшим из США до Советского Союза. Идея переплыть пролив впервые появилась у Кокс в 1976 году. 11 лет она потратила на то, чтобы добиться от советских властей разрешения попасть на территорию СССР. Но так не дождалась. В августе 1987-го Кокс на свой страх и риск решила плыть в неизвестность.

«Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верил, что такое может случиться», – рассказывала Кокс.

Пловчиху сопровождало всего одно каноэ, радаров не было, поэтому было опасение, что в густом тумане можно проскочить остров. Большой Диомид так только называется, на самом деле это не очень крупный остров.

«У меня перехватило дыхание, — вспоминала спортсменка позднее. — Я посмотрела вниз: пальцы были серые, как у трупа. Я поплыла изо всех сил, лишь изредка посматривая на плечи, чтобы проверить, не посинели ли и они, так как это опасно для жизни».

Последние 800 метров были самыми сложными из-за сильного течения. Когда Кокс достигла берега, она не сразу могла выйти из воды самостоятельно из-за слишком острых камней. Четверо сильных мужских рук подхватили ее, тут же появилось одеяло. Линн ничего не понимала из сказанного одетыми в военную форму мужчинами, кроме повторявшейся по-английски фразы «Добро пожаловать». Пловчиху тут же на берегу осмотрела женщина-врач, она же помогла Линн согреться.