Из США в СССР вплавь. Американка продержалась два часа в холодной воде, но добралась до берега

СОТРУДНИКИ КГБ ПОДХВАТИЛИ ЛИНН ПОД РУКИ
Эта уникальная женщина пересекла Берингов пролив вплавь, став первым человеком, доплывшим из США до Советского Союза. Идея переплыть пролив впервые появилась у Кокс в 1976 году. 11 лет она потратила на то, чтобы добиться от советских властей разрешения попасть на территорию СССР. Но так не дождалась. В августе 1987-го Кокс на свой страх и риск решила плыть в неизвестность.
«Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верил, что такое может случиться», – рассказывала Кокс.
Пловчиху сопровождало всего одно каноэ, радаров не было, поэтому было опасение, что в густом тумане можно проскочить остров. Большой Диомид так только называется, на самом деле это не очень крупный остров.
«У меня перехватило дыхание, — вспоминала спортсменка позднее. — Я посмотрела вниз: пальцы были серые, как у трупа. Я поплыла изо всех сил, лишь изредка посматривая на плечи, чтобы проверить, не посинели ли и они, так как это опасно для жизни».
Последние 800 метров были самыми сложными из-за сильного течения. Когда Кокс достигла берега, она не сразу могла выйти из воды самостоятельно из-за слишком острых камней. Четверо сильных мужских рук подхватили ее, тут же появилось одеяло. Линн ничего не понимала из сказанного одетыми в военную форму мужчинами, кроме повторявшейся по-английски фразы «Добро пожаловать». Пловчиху тут же на берегу осмотрела женщина-врач, она же помогла Линн согреться.
«ОНА ПРОБИЛА ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
Как выяснилось, советские власти прислали группу для встречи, в нее входили сотрудники КГБ и врач.
Этот невероятный заплыв, когда впервые человек в буквальном смысле смог приплыть из США в СССР вплавь, стал звездным в карьере 30-летней экстремалки, хотя на ее счету к этому времени уже числилось несколько удивительных рекордов.
На следующее утро газеты по обе стороны океана вышли с заголовками «Линн Кокс растопила лед», «Рухнул железный занавес», «Положен конец Холодной войне».
Слишком оптимистично, до конца Холодной войны и потепления отношений между Западом и СССР было еще пара лет. Но, несомненно, героический заплыв Кокс пробил очередную брешь в Железном занавесе. Думается, если б на дворе стоял не 1987 год, а, допустим, 1977-й, ее, скорее всего, под белы ручки препроводили бы в изолятор КГБ. Не факт, что дали бы срок, все-таки не сталинские времена, но наверняка американскому правительству пришлось бы потратить изрядно сил и времени, чтобы вернуть Кокс домой.
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИНН КОКС
Линн Кокс была хорошо известна в мире как пловчиха-экстремалка. На ее счету немало уникальных достижений.
- Первое датировано 1971 годом. В составе команды подростков она переплыла пролив между островом Каталина и Калифорнией. Группа преодолела 43 км открытого моря за 12 часов 36 минут. Линн тогда было 14 лет.
- В 1972 году она за 9 часов 57 минут переплыла Ла-Манш, через год улучшила это свое достижение на 21 минуту.
- В 1975-м стала первой женщиной, покорившей пролив Кука, разделяющий острова Новой Зеландии.
- В 1978-м обогнула мыс Доброй Надежды.
- 7 августа 1988 года Кокс стала и первой в мире, кто проплыл в студеной воде Байкала за 4 часа 18 минут около 18 км. Это уникальное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.