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От олимпийского чемпиона до бомжа. Кто такой Клит Келлер, штурмовавший Капитолий
13 января 14:00
автор: Олег Чикирис

От олимпийского чемпиона до бомжа. Кто такой Клит Келлер, штурмовавший Капитолий

Он выигрывал эстафету с Фелпсом, жил 10 месяцев в машине, а теперь его могут посадить.

17 августа 2004 года. Весь мир облетают фотографии финишного триумфа сборной США по плаванию после победы на Играх в Афинах на дистанции 4x200 м вольным стилем: Майкл Фелпс, Клит Келлер, Райан Лохте и Питер Вандеркай обнимают друг друга. Американцы сумели всего на 0,13 опередить сборную Австралии с Грантом Хэккеттом, Майклом Климом, Йеном Торпом и Николасом Спренгером. А ведь пловцы с Зеленого континента до этого были практически непобедимы, владели мировым и олимпийским рекордами.

Победа через четыре года в Пекине на этой дистанции достанется американцам намного легче: они установят мировой рекорд и больше, чем на пять секунд опередят россиян, которые станут серебряными призерами. Келлер в финале уже не поплывет, он будет участвовать только в предварительных заплывах, но второе олимпийское золото по правилам получит. Всего олимпийских медалей у Клита пять: еще серебро в той же эстафете на Играх в Сиднее и две личных бронзы на 400-метровке в 2000-м и 2004-м. Есть две золотых награды чемпионатов мира в квартете с Фелпсом, Лохте и Вандеркаем, есть личное и эстафетное золото чемпионата на короткой воде 2002 года в Москве. Но, где теперь все эти медали, Клит не знает.

Живи Келлер в России, давно бы был депутатом или региональным министром спорта. Но в США былыми заслугами живут редко, нужно что-то из себя представлять здесь и сейчас. Клит учился менеджменту в Университете Южной Калифорнии, потом в Университете Восточного Мичигана, однако адаптация к жизни после плавания давалась ему с трудом.

– Долгое время я был пловцом, и свыкнуться с другими ролями мне было крайне сложно, – признавался Келлер. – Я не получал удовольствия от работы в офисе, был несчастлив, и это не могло не сказаться на моей семье.

В январе 2014-го Клит потерял и работу, и семью. Более того: ему просто негде было жить и без малого год он ночевал в своей машине. Бывший спортсмен был даже лишен права навещать своих детей и не видел их четыре года.

Постепенно Келлеру удалось найти свой путь в жизни после спорта: он стал тренером – обучал плаванию детей и давал мастер-классы. Осел в Колорадо-Спрингс, где стал работать в фирме по продаже недвижимости Hoff&Leigh.

Казалось, жизнь налаживается, однако 6 января 2021 года она, возможно, опять рухнула в пропасть. Как сообщил авторитетный плавательный сайт SwimSwam, Келлер был замечен среди атаковавших здание Конгресса США. Собственно не заметить двухметрового человека в куртке сборной США было сложно, хотя Клит и изменился за прошедшие годы. Выяснилось, что двукратный олимпийский чемпион был сторонником Трампа и нередко публиковал в твиттере посты в поддержку бывшего президента.

Несмотря на то, что данных о том, что Келлер применял насильственные действия во время штурма Капитолия нет, ему, как и всем другим бунтарям, будут предъявлены обвинения в незаконном вторжении и нарушении правопорядка.

Интересно, что когда журналисты SwimSwam в понедельник связались с Hoff&Leigh, там подтвердили, что Келлер работает в этой компании. Однако уже вечером все упоминания на сайте фирмы о бывшем пловце были удалены, а вчера представители Hoff&Leigh обнародовали заявление, что Келлер больше не сотрудничает с ними и что они не поддерживают его взгляды и действия. Похоже, жизнь спортсмена вновь дала трещину.

источник: «Советский спорт»
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