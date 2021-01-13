От олимпийского чемпиона до бомжа. Кто такой Клит Келлер, штурмовавший Капитолий

17 августа 2004 года. Весь мир облетают фотографии финишного триумфа сборной США по плаванию после победы на Играх в Афинах на дистанции 4x200 м вольным стилем: Майкл Фелпс, Клит Келлер, Райан Лохте и Питер Вандеркай обнимают друг друга. Американцы сумели всего на 0,13 опередить сборную Австралии с Грантом Хэккеттом, Майклом Климом, Йеном Торпом и Николасом Спренгером. А ведь пловцы с Зеленого континента до этого были практически непобедимы, владели мировым и олимпийским рекордами.

Победа через четыре года в Пекине на этой дистанции достанется американцам намного легче: они установят мировой рекорд и больше, чем на пять секунд опередят россиян, которые станут серебряными призерами. Келлер в финале уже не поплывет, он будет участвовать только в предварительных заплывах, но второе олимпийское золото по правилам получит. Всего олимпийских медалей у Клита пять: еще серебро в той же эстафете на Играх в Сиднее и две личных бронзы на 400-метровке в 2000-м и 2004-м. Есть две золотых награды чемпионатов мира в квартете с Фелпсом, Лохте и Вандеркаем, есть личное и эстафетное золото чемпионата на короткой воде 2002 года в Москве. Но, где теперь все эти медали, Клит не знает.

Живи Келлер в России, давно бы был депутатом или региональным министром спорта. Но в США былыми заслугами живут редко, нужно что-то из себя представлять здесь и сейчас. Клит учился менеджменту в Университете Южной Калифорнии, потом в Университете Восточного Мичигана, однако адаптация к жизни после плавания давалась ему с трудом.

– Долгое время я был пловцом, и свыкнуться с другими ролями мне было крайне сложно, – признавался Келлер. – Я не получал удовольствия от работы в офисе, был несчастлив, и это не могло не сказаться на моей семье.

В январе 2014-го Клит потерял и работу, и семью. Более того: ему просто негде было жить и без малого год он ночевал в своей машине. Бывший спортсмен был даже лишен права навещать своих детей и не видел их четыре года.