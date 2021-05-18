Колесников вновь побил мировой рекорд. Россиянин творит чудеса на чемпионате Европы

Накануне российский пловец побил мировой рекорд в полуфинале на дистанции 50 м на спине. Колесников стал первым в мире пловцом, который на длинной воде сумел преодолеть это расстояние быстрее 24 секунд. Но результат 23,93 продержался в качестве высшего достижения всего сутки. Сегодня в финале Климент улучшил это время сразу на 0,13. Само собой достойным дополнением к фантастическому достижению стала золотая медаль чемпионата Европы. Остается только сожалеть, что эта дистанция не является олимпийской.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания

Кстати, завтра Климент может еще раз подняться на высшую ступеньку пьедестала почета: в программе турнира значится решающий заплыв на 100 м вольным стилем. Сегодня в своем полуфинале Колесников стал вторым, а первенствовал другой россиянин - Андрей Минаков. Так что в этой дисциплине российские болельщики могут смело надеяться на две медали.

Сегодня же две награды выиграли российские пловчихи на дистанции 800 м. Анастасия Кирпичникова оказала достойное сопротивление обладательнице полного комплекта медалей чемпионатов мира Симоне Квадарелле. Россиянка уступила итальянке полторы секунды. Соперничество двух звезд европейского плавания должно продолжиться на дистанции 1500 м. Кирпичникова, которая с прошлого сезона выступает помимо бассейна и на открытой воде, вполне может обогнать титулованную оппонентку.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания

- Какой-то особой тактики у меня нет – сразу начинаю плыть быстро, - признавалась Настя. - Да, потом становится тяжело, но так чтобы я не доплывала, такого не было. После финиша обычно говорю себе: «Слава богу, это закончилось».

Мы же моем сказать: слава богу, что у нас есть такая пловчиха, как Кирпичникова, которой в июне исполнится всего 21 год. А еще слава богу, что есть Анна Егорова, ставшая на этой дистанции третьей.