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Колесников вновь побил мировой рекорд. Россиянин творит чудеса на чемпионате Европы
18 мая 21:48
автор: Олег Чикирис
автор фото: ВФП

Колесников вновь побил мировой рекорд. Россиянин творит чудеса на чемпионате Европы

Главным героем второго дня плавательного турнира чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште вновь стал Климент Колесников.

Накануне российский пловец побил мировой рекорд в полуфинале на дистанции 50 м на спине. Колесников стал первым в мире пловцом, который на длинной воде сумел преодолеть это расстояние быстрее 24 секунд. Но результат 23,93 продержался в качестве высшего достижения всего сутки. Сегодня в финале Климент улучшил это время сразу на 0,13. Само собой достойным дополнением к фантастическому достижению стала золотая медаль чемпионата Европы. Остается только сожалеть, что эта дистанция не является олимпийской.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания

Кстати, завтра Климент может еще раз подняться на высшую ступеньку пьедестала почета: в программе турнира значится решающий заплыв на 100 м вольным стилем. Сегодня в своем полуфинале Колесников стал вторым, а первенствовал другой россиянин - Андрей Минаков. Так что в этой дисциплине российские болельщики могут смело надеяться на две медали.

Сегодня же две награды выиграли российские пловчихи на дистанции 800 м. Анастасия Кирпичникова оказала достойное сопротивление обладательнице полного комплекта медалей чемпионатов мира Симоне Квадарелле. Россиянка уступила итальянке полторы секунды. Соперничество двух звезд европейского плавания должно продолжиться на дистанции 1500 м. Кирпичникова, которая с прошлого сезона выступает помимо бассейна и на открытой воде, вполне может обогнать титулованную оппонентку.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания

- Какой-то особой тактики у меня нет – сразу начинаю плыть быстро, - признавалась Настя. - Да, потом становится тяжело, но так чтобы я не доплывала, такого не было. После финиша обычно говорю себе: «Слава богу, это закончилось».

Мы же моем сказать: слава богу, что у нас есть такая пловчиха, как Кирпичникова, которой в июне исполнится всего 21 год. А еще слава богу, что есть Анна Егорова, ставшая на этой дистанции третьей.

Обе спортсменки приняли участие и в смешанной эстафете 4Х200 м вольным стилем. Но, видимо, обе подустали, да и дистанция 200 м коротковата для них. В общем, наша четверка, в которой помимо Ани и Насти плыли Александр Щеголев и Александр Красных, не сумела реально побороться за победу. Россияне стали третьими, победили же в плотной борьбе с итальянцами пловцы из Великобритании.

К сожалению, в шаге от пьедестала сегодня остановились Мария Каменева (50 м в/с) и Светлана Чимрова (100 м батт).

Помимо Колесникова и Минакова в финалы завтрашних заплывов пробились: триумфально вернувшаяся из декрета Анастасия Фесикова (50 м спина), Александр Кудашев (200 м батт), а также Юлия Ефимова (100 м брасс). Именно в этом виде российская красавица будет выступать на Играх в Токио. Напомню, что на дистанции вдвое длиннее, где Юлия является действующей чемпионкой мира, Ефимова не смогла пройти отбор в сборную на чемпионате России.

Вот программа соревнований в Будапеште на завтра:

Утро (предварительные заплывы)

200 м комплекс мужчины
200 м баттерфляй женщины
100 м на спине мужчины
200 м вольный стиль женщины
200 м брасс мужчины
4х200 м эстафета вольный стиль мужчины

Вечер

1500 м вольный стиль мужчины – финал
100 м вольный стиль мужчины – финал
100 м брасс женщины – финал
100 м на спине мужчины – п/ф
200 м баттерфляй женщины – п/ф
200 м брасс мужчины – п/ф
50 м на спине женщины – финал
200 м комплекс мужчины – п/ф
200 м вольный стиль женщины – п/ф
200 м баттерфляй мужчины – финал
4Х200 м эстафета вольный стиль мужчины – финал

источник: «Советский спорт»
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