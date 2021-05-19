У нас есть «Гордость нации»! Россияне выиграли самую престижную эстафету

Эстафеты в плавании стоят особняком и являются, пожалуй, наиболее зрелищным видом. При этом командный заплыв 4Х200 м считается самым престижным. Первыми называть эту эстафету «Гордость нации» начали американцы, а вслед за ними такую традицию подхватили и остальные.

В программе среды эстафета стояла на почетном последнем месте, а борьбу за победу в ней должны были повести британцы и россияне, показавшие в предварительных заплывах, соответственно, первый и второй результаты. Тренеры нашей команды выставили на финал такую четверку: Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев. Именно в таком порядке они должны были плыть. Исходя из того, что на первый этап тренеры поставили самого сильного участника - чемпиона Европы на четырехсотметровке Мартина Малютина, план был такой: уйти в отрыв со старта и постараться удержать преимущество.

Российские пловцы сработали на славу: Малютин передал эстафету с преимуществом более, чем в корпус над британцами (в секундах оно выражалось - 1,32), Щеголев увеличил превосходство до двух корпусов (2,9 с), Красных совсем немного проиграл лучшему из британцев Джеймсу Гаю, Вековищев стартовал на 2,3 секунды раньше ближайшего соперника - финишировать первым было делом техники.

Эстафетчики принесли сборной России пятое золото плавательного турнира. Четвертое чуть раньше выиграл Климент Колесников, победивший на дистанции 100 м вольным стилем. Третьим здесь стал Андрей Минаков. Эта золотая медаль стала третьей для Колесникова на чемпионате. За четвертую он мог бы побороться завтра на дистанции 100 м на спине. К сожалению, его полуфинал сегодня стартовал буквально через 10 минут после победы вольным стилем, и россиянин элементарно не успел восстановиться: он стал последним, притом что в предварительном заплыве имел лучший результат.

В финале в этом виде Россию представит действующий чемпион мира на дистанции вдвое длиннее Евгений Рылов. Но он сейчас выступает после больших нагрузок, так что выдающегося результата ожидать от него вряд ли стоит.