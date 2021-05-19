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У нас есть «Гордость нации»! Россияне выиграли самую престижную эстафету
19 мая 22:16
автор: Олег Чикирис
автор фото: ВФП

У нас есть «Гордость нации»! Россияне выиграли самую престижную эстафету

В третий день плавательного турнира чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште у россиян - два золота.

Эстафеты в плавании стоят особняком и являются, пожалуй, наиболее зрелищным видом. При этом командный заплыв 4Х200 м считается самым престижным. Первыми называть эту эстафету «Гордость нации» начали американцы, а вслед за ними такую традицию подхватили и остальные.

В программе среды эстафета стояла на почетном последнем месте, а борьбу за победу в ней должны были повести британцы и россияне, показавшие в предварительных заплывах, соответственно, первый и второй результаты. Тренеры нашей команды выставили на финал такую четверку: Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных, Михаил Вековищев. Именно в таком порядке они должны были плыть. Исходя из того, что на первый этап тренеры поставили самого сильного участника - чемпиона Европы на четырехсотметровке Мартина Малютина, план был такой: уйти в отрыв со старта и постараться удержать преимущество.

Российские пловцы сработали на славу: Малютин передал эстафету с преимуществом более, чем в корпус над британцами (в секундах оно выражалось - 1,32), Щеголев увеличил превосходство до двух корпусов (2,9 с), Красных совсем немного проиграл лучшему из британцев Джеймсу Гаю, Вековищев стартовал на 2,3 секунды раньше ближайшего соперника - финишировать первым было делом техники.

Эстафетчики принесли сборной России пятое золото плавательного турнира. Четвертое чуть раньше выиграл Климент Колесников, победивший на дистанции 100 м вольным стилем. Третьим здесь стал Андрей Минаков. Эта золотая медаль стала третьей для Колесникова на чемпионате. За четвертую он мог бы побороться завтра на дистанции 100 м на спине. К сожалению, его полуфинал сегодня стартовал буквально через 10 минут после победы вольным стилем, и россиянин элементарно не успел восстановиться: он стал последним, притом что в предварительном заплыве имел лучший результат.

В финале в этом виде Россию представит действующий чемпион мира на дистанции вдвое длиннее Евгений Рылов. Но он сейчас выступает после больших нагрузок, так что выдающегося результата ожидать от него вряд ли стоит.

- Специально мы не подводились к чемпионату Европы, этот старт, скорее, проходящий для нас, - сказал накануне Колесников. Что понятно: через два месяца - Олимпиада.

Шансы Юлии Ефимовой на ней, мягко говоря, туманны. На своей коронной двухсотметровке она на Игры не отобралась, а на «сотке» ей сложно соперничать с конкурентками. Сегодня она по обыкновению стартовала небыстро, наплывала на финиш и даже одно время была второй, однако в итоге осталась без награды - сил на финиш ей не хватило. Будем надеяться, что наша прима тоже находится под нагрузками, и настоящую Ефимову мы увидим в Японии.

Без медали осталась и подруга Юлии Анастасия Фесикова, ставшая пятой на «полтиннике» на спине. Завтра же помимо Рылова нам предстоит поболеть за еще одного действующего чемпиона мира - Антон Чупков отобрался в финал на дистанции 200 м брассом. Компанию ему составит Кирилл Пригода.

Самая сложная задача завтра у Светланы Чимровой - даже победа на 200 м баттерфляем может ее не порадовать, если она не выполнит олимпийский норматив. Будем болеть за нее и других россиян.

Вот программа соревнований в Будапеште на завтра:

Утро (предварительные заплывы)

200 м вольный стиль мужчины
200 м брасс женщины
50 м баттерфляй мужчины
100 м на спине женщины
4х100 м смешанная комбинированная эстафета
1500 м вольный стиль женщины

Вечер

200 м баттерфляй женщины – финал
100 м на спине мужчины – финал
100 м на спине женщины – п/ф
200 м вольный стиль мужчины – п/ф
200 м брасс женщины – п/ф
50 м баттерфляй мужчины – п/ф
200 м вольный стиль женщины – финал
200 м брасс мужчины – финал
200 м комплекс мужчины – финал
4х100 м смешанная комбинированная эстафета – финал.

источник: «Советский спорт»
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