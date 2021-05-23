День Бородина. Российский пловец одержал фантастическую победу

Главной интригой последнего дня, да и всего турнира пловцов был вопрос: кто - Россия или Великобритания - победит в командном зачете? В пятницу и субботу, выиграв кучу медалей, соперники вышли в лидеры: девять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых награды против соответственно восьми, двух и семи у россиян. Кто кого?
На «полтиннике» брассом за сборную России плыли Юлия Ефимова и Татьяна Белоногофф. Последняя, кстати, сменила в прошлом году британское спортивное гражданство на российское.
- С моим тройным гражданством (отец Татьяны - американец российского происхождения. - Прим. ред.), русским именем и не совсем британским характером я не подходила тренерам сборной. Плюс я себя всегда считала русской, а не британкой, - рассказывала Татьяна. - В Англии себя нужно вести определенным образом. Надо быть сдержанным. Если тебе что-то не нравится, нужно молчать: давать волю эмоциям нельзя. У меня, видимо, это не очень получалось. Я слишком эмоциональная, и если мне что-то не нравится, я этого не скрываю. Именно Англии я не очень подхожу.
Татьяна уже больше года занимается у знаменитого тренера Ирины Вятчаниной, воспитавшей Юлию Ефимову. Результаты неплохие, но нужно лучше - на ЧЕ Татьяна осталась без наград, на Олимпиаду в Токио она не отобралась.
Ефимова же на неолимпийской дистанции 50 м брассом стала третьей. Наша прима перед своими последними Играми в неплохой форме. Шансов в Токио на победу у Юли крайне мало, но они будут, если у российской примы есть резервы еще немного прибавить.
Трудно вспомнить, когда отечественный пловец побеждал на дистанции 400 м комплексным плаванием. Скорее всего, это было еще во времена Советского Союза. И вот это случилось. Илья Бородин не просто выиграл, а установил новый рекорд страны и юношеский рекорд мира. А парню всего 18 (!) лет. Невероятный успех!
Благодаря золоту Бородина, сборная России сравнялась по золоту в командном зачете с британцами. Анна Егорова могла вывести команду вперед, однако на 400 м кролем стала второй. Итальянка Симона Квадарелла уже в третий раз перебежала, а точнее, переплыла дорожку россиянкам на средних и длинных дистанциях кролем.
В итоге все должно было решиться в двух комплексных эстафетах 4Х100 м. К сожалению, в обеих россияне стали вторыми, а выиграли британцы. Оба раза для победы им понадобилось установить рекорд чемпионатов Европы, с чем они блестяще справились. Подданные английской королевы вообще фантастически выступили на этом турнире, особенно в эстафетах, выиграв семь (!) из девяти командных заплывов. Еще в двух они были вторыми после российской мужской команды.
Стоит упомянуть, что в турнире не принимал участие Владимир Морозов: его медали в спринте и помощь в эстафетах могли бы склонить чашу весов в пользу россиян. Но нужно ли нам это сейчас? Медали в олимпийский год, как и цыплят, надо считать по осени. Посмотрим, кто лучше будет готов во второй половине лета, кто выиграет больше наград в Токио. Чемпионат Европы стал еще одним доказательством того, что они у нас совершенно точно будут, притом - в приличном количестве. И совершенно точно будут золотые медали. Ждем Олимпиаду.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЛИДЕРОВ ПЛАВАТЕЛЬНОГО ТУРНИРА