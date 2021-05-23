День Бородина. Российский пловец одержал фантастическую победу

Главной интригой последнего дня, да и всего турнира пловцов был вопрос: кто - Россия или Великобритания - победит в командном зачете? В пятницу и субботу, выиграв кучу медалей, соперники вышли в лидеры: девять золотых, семь серебряных и четыре бронзовых награды против соответственно восьми, двух и семи у россиян. Кто кого?

На «полтиннике» брассом за сборную России плыли Юлия Ефимова и Татьяна Белоногофф. Последняя, кстати, сменила в прошлом году британское спортивное гражданство на российское.

- С моим тройным гражданством (отец Татьяны - американец российского происхождения. - Прим. ред.), русским именем и не совсем британским характером я не подходила тренерам сборной. Плюс я себя всегда считала русской, а не британкой, - рассказывала Татьяна. - В Англии себя нужно вести определенным образом. Надо быть сдержанным. Если тебе что-то не нравится, нужно молчать: давать волю эмоциям нельзя. У меня, видимо, это не очень получалось. Я слишком эмоциональная, и если мне что-то не нравится, я этого не скрываю. Именно Англии я не очень подхожу.

Татьяна уже больше года занимается у знаменитого тренера Ирины Вятчаниной, воспитавшей Юлию Ефимову. Результаты неплохие, но нужно лучше - на ЧЕ Татьяна осталась без наград, на Олимпиаду в Токио она не отобралась.