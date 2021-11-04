Женская сборная России выиграла комбинированную эстафету на чемпионате Европы в Казани

Женская сборная России стала победителем комбинированной эстафете 4x50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
Наша команда в финальном заплыве показала результат 1 минута и 44,19 секунды. За российскую сборную выступали Мария Каменева (26,42 секунды), Ника Годун (29,47), Арина Суркова (24,49) и Дарья Клепикова (23,81).
Серебряные медали завоевали пловчихи из Швеции. Третье место заняла сборная Италии.
Ранее Анастасия Чимрова завоевала золото на дистанции 200 метров баттерфляем.
источник: «Советский спорт»