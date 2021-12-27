В отношении российской пловчихи Симоновой возбудили уголовное дело

В отношении российской пловчихи Виталины Симоновой прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службы организации правопорядка.

Напомним, что 22 ноября в аэропорту «Пулково» был задержан тренер спортсменки Александр Ильин за отказ надеть на себя маску. По данным источника, Симонова, которая была свидетельницей задержания, позволила себе грубые выражения в отношении сотрудников полиции, а также ударила ногой по фуражке одного из них.

Добавим, что сам Ильин был оштрафован на три тысячи рублей за невыполнение распоряжения полиции.