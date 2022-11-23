World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Колесников установил мировой рекорд на чемпионате России в Казани

Достижение установлено в 25-метровом бассейне.
23 ноября 2022 20:01
автор: Александр Поволоцкий

Российский плoвец Климент Колесников устанoвил мировой рекорд на чeмпионате страны на короткoй воде, который проходит в рaмках «Игр Дружбы».

Двукратный призeр ОИ-2020 финишировaл на дистанции 50 метрoв на спине с результaтом 22,11 секунды.

Таким обрaзом, Климент превзошел достижeние Флорана Маноду из Фрaнции, который проплыл aналогичную дисциплину за 22,22 сeкунды в 2014 году.

Добавим, что тeперь рекорд должна ратифицировать Мeждународная федерация вoдных видов спорта.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Колесников установил мировой рекорд на чемпионате России в Казани
Достижение установлено в 25-метровом бассейне.
23.11.2022 20:01
Плавание
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийская чемпионка Ла Бинцзе установила новый мировой рекорд
Китайская пловчиха победила на дистанции 400 метров вольным стилем.
27.10.2022 17:03
Плавание
автор: Александр Евграфов
Главный тренер сборной России Чепик считает, что Рылову нужно еще отдохнуть от соревнований
В столице Республики Татарстан завершился аналог международного турнира.
25.07.2022 21:05
Плавание
автор: Александр Поволоцкий
Колесников стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем на «Играх дружбы»
Соревнования проходят в Казани.
25.07.2022 18:56
Плавание
автор: Александр Поволоцкий
Колесников рассказал, какие цели ставит на проходящих в Казани Играх Дружбы
Пловец не находится на пике своей формы.
24.07.2022 23:14
Плавание
автор: Александр Шульгин
Рылов заявил, что не продаст свои олимпийские медали
Пловец полностью исключил такую возможность.
21.07.2022 16:26
Плавание
автор: Александр Шульгин
Канадская пловчиха Харви уверяет, что ее специально отравили на вечеринке после ЧМ
Спортсменка практически не помнит событий вечера.
08.07.2022 10:58
Плавание
автор: Александр Шульгин
Владимир Сальников: FINA будет признавать рекорды мира на внутрироссийских стартах
Общий призовой фонд внутрироссийских соревнований по плаванию составит около 40 миллионов рублей.
07.07.2022 17:45
Плавание
автор: Александр Поволоцкий
Владимир Сальников: У FINA есть желание провести ЧМ по водным видам спорта в России
Соревнования в 2025 году должны пройти в Казани.
04.07.2022 17:00
Плавание
автор: Александр Поволоцкий
Международная федерация плавания ошибочно отдала бразильцам отнятую у россиян бронзу ЧМ-2014
Сборная России лишилась медали из-за дисквалификации Артема Лобузова.
19.06.2022 22:55
Плавание
«Параллели с Аргентиной напрашиваются». Сергей Кирьяков — о поражении Германии от Японии
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсации в матче ЧМ-2022 Германия - Япония (1:2).
Японские «немцы» похоронили Германию! Как на ЧМ-2022 состоялась вторая суперсенсация
Сборная Японии благодаря двум голам игроков, выступающих в Бундеслиге, одержала волевую победу над сборной Германии (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Роковая ошибка шейхов и другие мемы ЧМ-2022
Фиксируем все значимые события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках и видосах.
Как Россия с таджиками! Хорватия и Марокко сыграли самый скучный матч ЧМ-2022
Стартовая игра группы F между вице-чемпионами мира и марокканцами обошлась без забитых мячей.
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Порвал контракт — злее будет? Что светит Роналду на ЧМ-2022 после скандального ухода из «МЮ»
22 ноября было объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с клубом «Манчестер Юнайтед». А уже 24 ноября португальской суперзвезде предстоит стартовать на чемпионате мира в Катаре с матча против Ганы.
Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F 23.11.2022
23 ноября пройдут первые матчи в группах E и F чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика