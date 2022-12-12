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Глава FINA считает, что российские спортсмены могут попасть на ОИ-2024 через азиатские соревнования

Появилась еще одна причина ухода из Европы.
12 декабря 2022 23:19
автор: Максим Скороходов

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн аль-Мусаллам рассказал, что российские спортсмены могут попасть на Олимпиады в Париже, сообщает «РИА Новости».

По его мнению, квалификационным отбором россиян на олимпийские соревнования, проводимые под эгидой FINA, могут стать Азиатские игры, уточняет «Профиль».

Напомним, ранее Олимпийский совет Азии заявил, что согласен на выступление российских спортсменов в своих соревнованиях с соблюдением всех санкций. Эту идею поддержал МОК.

Отметим, что следующие летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

источник: «Профиль»
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