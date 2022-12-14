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Шестикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Сантос завершил карьеру

Бразилец выиграл свой последний заплыв с рекордом чемпионатов мира.
14 декабря 2022 15:11
автор: Александр Евграфов

Бразильский пловец Николас Сантос объявил о завершении 20-летней спортивной карьеры, сообщается в аккаунтах Международной федерации плавания (FINA) в социальных сетях.

Сантос является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. В своем последнем заплыве на 50 м баттерфляем в австралийском Мельбурне он победил, завоевав еще один чемпионский титул. 42-летний бразилец также установил рекорд чемпионатов мира, преодолев дистанцию за 21,78 секунды. Ему не хватило 0,04 секунды, чтобы превзойти собственный мировой рекорд.

После победы пловец заявил о завершении карьеры.

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