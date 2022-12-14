Шестикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Сантос завершил карьеру

Бразильский пловец Николас Сантос объявил о завершении 20-летней спортивной карьеры, сообщается в аккаунтах Международной федерации плавания (FINA) в социальных сетях.
Сантос является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. В своем последнем заплыве на 50 м баттерфляем в австралийском Мельбурне он победил, завоевав еще один чемпионский титул. 42-летний бразилец также установил рекорд чемпионатов мира, преодолев дистанцию за 21,78 секунды. Ему не хватило 0,04 секунды, чтобы превзойти собственный мировой рекорд.
После победы пловец заявил о завершении карьеры.