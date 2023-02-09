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Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 перенесен из Казани в Сингапур

В своем заявлении FINA решила не упоминать Россию.
09 февраля 2023 14:18
автор: Максим Скороходов

Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре, ранее турнир был закреплен за Казанью.

«В Сингапуре есть все, чем мы хотим поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, проверенный опыт проведения мероприятий высочайшего качества и комплексный подход к водным видам спорта, от элитного до общепринятого. Азия примет три чемпионата мира подряд после Фукуоки в этом году и Дохи в 2024-м. Континент демонстрирует свою состоятельность как принимающая сторона для лучших атлетов водных видов спорта», - говорится в заявлении FINA.

Добавим, что точные сроки проведения чемпионата мира-2025 будут определены позднее.

источник: FINA
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В своем заявлении FINA решила не упоминать Россию.
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