Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 перенесен из Казани в Сингапур

Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре, ранее турнир был закреплен за Казанью.

«В Сингапуре есть все, чем мы хотим поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, проверенный опыт проведения мероприятий высочайшего качества и комплексный подход к водным видам спорта, от элитного до общепринятого. Азия примет три чемпионата мира подряд после Фукуоки в этом году и Дохи в 2024-м. Континент демонстрирует свою состоятельность как принимающая сторона для лучших атлетов водных видов спорта», - говорится в заявлении FINA.

Добавим, что точные сроки проведения чемпионата мира-2025 будут определены позднее.